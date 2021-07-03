Kurbanlık bağışı caiz mi diyanet | Kurban bağışı ve vekaletle kurban kesimi caiz mi? Kurban ibadetini bağış yoluyla yapmak isteyen vatandaşlar kurban bağışının caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurban bağışı vekaletle yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştiriliyor. Peki yardım kuruluşları ile kurban bağışlamak caiz mi? Diyanet kurban bağışı hakkındaki görüşleri haberimizin detayında olacak...

Kurbanlık bağışı caiz mi diyanet | Kurban bağışı ve vekaletle kurban kesimi caiz mi? Kurban ibadetini bağış yoluyla yapmak isteyen vatandaşlar kurban bağışının caiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurban bağışı vekaletle yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştiriliyor. Peki yardım kuruluşları ile kurban bağışlamak caiz mi? Diyanet kurban bağışı hakkındaki görüşleri haberimizin detayında olacak...

Kurbanlık bağışı caiz mi?

Kurban bağışında bulunmak isteyen binlerce kişi bunun caiz olup olmadığını araştırıyor. Buradaki önemli husus kurbanın islami koşullara uygun olarak kesilip dağıtılmasıdır. Bir diğer önemli konu ise kesim ve dağıtımın yapılacağı yerdeki ‘ihtiyaç' meselesidir. Yurtdışında yokluk ve yoksulluk içinde yaşayan din kardeşlerimize vacip veya adak/akika/şükür kurban bağışlarınızı ulaştırması için çeşitli kurumlara vekalet verebilirsiniz. Bu konudaki tek şart, bağışlanan kurbanın ilgili kurum tarafından gaye ve fayda ile birlikte İslami usul ve kaidelere göre kesilmesidir. Yine kesilen kurbanın et, sakatat ve derisinin bağış yapılacak muhtaç kimselere ve yerlere ulaştıran kurumun denetimlerden geçen ve güvenilir bir kurum olması gereklidir. Bu açıdan baktığımız zaman kurban bağışının güvenilir kurumlara yapılması önem arz ediyor.

Yurt dışında yardım kuruluşları ile vekaletle kurban kestirmek caiz mi?

Diyanet yardım kuruluşları ile yurt içinde ve yurt dışında kurban kestirmenin caiz olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Peki yardım kuruluşları ile vekaletle kurban kestirmek caiz mi? İşte yanıtı;

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

2021 Vekaletle kurban kesim fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

KUBAN NASIL KESİLİR?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.