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TIMETURK / GENEL / Kullandığınız çay poşetlerini çöpe atmayın! Çünkü...

Kullandığınız çay poşetlerini çöpe atmayın! Çünkü...

Tüm ülke çay içmeyi çok seviyoruz. Günün her vakti bir bardak çaya kimse hayır diyemiyor. En çok demleme çay sevilse de bazen pratik olduğu için sallama çaya da fırsat verebiliyoruz. Peki poşet çayları kullandıktan sonra çöpe mi atıyorsunuz? Gelin size onları değerlendirmenin yollarını anlatalım...

1 Saat Önce
2021-11-30 01:58:21
Kullandığınız çay poşetlerini çöpe atmayın! Çünkü...


Sabah birçoğumuzun uyandığında ilk işi çay demlemek oluyor. Günün her vakti, her dost meclisinde, beş çayında, akşam yemeği sonrası, kahvaltıda... Her zaman çay içiyoruz. Çayın demlenmiş olanı makbul. Fakat çaydan uzak kalamadığımız ve pratik olduğu için bazen sallama çaya da başvurabiliyoruz. Daha sonra kullandığımız poşet çayları çöpe atıveriyoruz. Fakat onlarla yapabileceklerimiz henüz bitmedi...

Kullanılmış poşet çaylarla ne yapılabilir?

Soğan, sarımsak, balık gibi besinleri hazırlarken elimizde kötü kokular kalabiliyor. Bu kötü kokulardan kurtulmak için çay poşetlerini kullanabilirsiniz. Kenarda bıraktığınız kullanılmış çay poşetiyle ellerinizi ovup yıkarsanız kokular kolay bir şekilde yok olacaktır.

Buzdolapları zaman içerisinde kötü kokabiliyor. Bu durumdan siz de muzdaripseniz kullanılmış çay poşetleri çok işinize yarayacak. Onları buzdolabında bekletirseniz kötü kokuları ortadan kaldırabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde dahi yağlı tabaklar güzel temizlenemeyebiliyor. Yağlı bulaşıklarınızı akşamdan su dolu bir kaba koyup bu suya kullanılmış birkaç çay poşeti koyarsanız lekeler çok daha kolay çıkacaktır.

Kullandığınız çay poşetlerini çöpe atmayıp biriktirin. Daha sonra bol suyun içerisinde onları tekrar demleyin. Demlenen suyu soğuduktan sonra ahşap ve parke temizliğinde kullanabilirsiniz. Parke ve ahşap zeminleriniz bu sayede ışıl ışıl parlayacaktır.

Lavanta çayı gibi poşet bitki çayları tüketiyorsanız bu çay poşetlerini de çöpe atmayıp biriktirmeyi deneyin. Daha sonra tamamen kuruyunca poşeti açın ve içindeki artık çayları halının üzerine serpip bekletin. Daha sonra süpürgeyle süpürün. Bu sayede halılarınız tertemiz kokacaktır.

Kullanılmış çay poşetlerinin üç dört tanesini üç bardak sıcak suyun içerisine atın ve demleyin. Demlendikten sonra soğumaya bırakın ve bu suyu, saçınızı durularken saç köklerine masaj yaparak kullanın. Daha sonra saçınızı duru suyla temizleyin. Saçlarınız bu sayede daha parlak olacak ve çok daha kısa bir süre içerisinde uzayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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