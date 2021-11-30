Yatağınızın baş ucuna limon koyarsanız...

Birçok insan erkenden yatağına girmesine rağmen sabah kalktığında kendi hiç uyumamış gibi yorgun ve halsiz hissediyor. Ayrıca daha depresif, mutsuz ve karamsar hisseden de birçok insan var. Böyle bir durumda yardımınıza limon koşuyor desek? Gelin odanıza koyacağınız limonun ne gibi etkilerde bulunacağına birlikte bakalım...



Erken yatağa girmemize rağmen, uzun uzun uyumamıza rağmen bazı sabahlar yine de çok yorgun bir şekilde uyanıyoruz. Kendimizi çok depresif, çok mutsuz ve karamsar hissedebiliyoruz. Bu durumun nedenini bir türlü çözemiyor olabilirsiniz. Fakat çaresi çok basit; limon! Bir adet limonu ortadan ikiye keser ve yatağınızın hemen baş ucuna yerleştirirseniz tüm bu dertleriniz son bulacak. Peki odaya konan limon başka nelere sebep oluyor? Gelin bakalım...

Yatağın baş ucuna konan limon ne gibi etkilere sebep oluyor?

Limon aroması sinir sistemini sakinleştirme etkisine sahiptir. Bu sayede endişelerinizi azaltır ve gün sonunda yaşadığınız stresi bünyenizden atmanıza yardımcı olur. Eğer uyurken baş ucunuzda bir limon bulundurursanız sabahları daha mutlu ve daha enerjik uyanabilirsiniz.

Japon bilim adamları limon aromasını her gün içine çekmenin kişinin gün içinde yaptığı işlere daha fazla konsantre olmasını sağladığını söylüyor. Çünkü limonun bilişsel aktiviteleri ve belleği güçlendirme gibi olumlu etkileri var.

Ne yaparsanız yapın depresif ruh halinden kurtulamıyor, sürekli kötü ve mutsuz hissediyorsanız odanızın bir köşesine limon koymayı ve öyle uyumayı deneyin. Çünkü limon kokusu kişinin ruh halini olumlu şekilde etkiler ve depresyon, anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılabilir.

Limon ayrıca bulunduğu odadaki bakterileri temizliyor. Limon adeta doğal bir oda parfümü olacak ve bulundurduğunuz odanın havasını tazeleyecek, daha iyi hissetmenize neden olacaktır.

Eğer hipertansiyon hastalığınız varsa limon size çare olabilir. Limonun kokusunun kan basıncını düşürdüğü bilinen bir gerçek ve bu yüzden hipertansiyon hastalarına tavsiye ediliyor.

Yaz aylarında en büyük problemimiz sivrisinekler. Sineklerden kurtulmak için limondan faydalanabilirsiniz. Limona otuz tane karanfil saplayıp odaya koyarasanız sinekler kokudan rahatsız olacak ve sizirahatsız bırakacaktır. Bu sayede evinizde rahat edecek ve geceleri güzel bir uyku çekebileceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.