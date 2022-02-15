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TIMETURK / GENEL / Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı? Sağlık sorunu olan öğrencilere devamsızlık var mı?

Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı? Sağlık sorunu olan öğrencilere devamsızlık var mı?

Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı? Sağlık sorunu olan öğrencilere devamsızlık var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep ziyaretinde öğrenci devamsızlıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kronik rahatsızlığı olan ve sağlık problemi olan öğrencilerin devam zorunluluğu olmadığını dile getiren Özer bu öğrencilerin devam mecburiyetleri olmayacağını belirtti.

3 Saat Önce
2022-02-15 14:14:26
Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı? Sağlık sorunu olan öğrencilere devamsızlık var mı?

Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı? Sağlık sorunu olan öğrencilere devamsızlık var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep ziyaretinde öğrenci devamsızlıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kronik rahatsızlığı olan ve sağlık problemi olan öğrencilerin devam zorunluluğu olmadığını dile getiren Özer bu öğrencilerin devam mecburiyetleri olmayacağını belirtti.

Kronik hastalığı olanlara devam zorunluluğu var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kronik rahatsılığı bulunan öğrencilerin ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin devam zorunluluklarının olmadığını dile getirdi. Özer açıklamasında şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulunun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibarıyla Covid salgını ya da teması dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.” .

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