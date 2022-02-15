Kullanıcıları üzen haber: Google Plus kapanıyor mu?

Birçok kurumsal şirketin verilerinin bulunduğu Google Plus kapanıyor mu? Google Plus kullanıcılarının verileri ne olacak? Google Plus kapanıyor mu? İşte detaylar...

Dünyanın sayılı dev şirketlerin Google, Google Plus hizmetini 2018 yılında kapanmasına karar vermişti. Ancak iş dünyasının uygulamayı aktif olarak kullanması sebebiyle Google, hizmetinin adını Google Currents olarak değiştirerek uygulamasını sadece kurumsal kullanıcılara açık bir hale getirdi. Yakın zamanda yayınlanan duyuruda 2018den günümüze kadar çalışan bu platformun sonunun geldiğini açıklandı. Google Plus servisinin iş dünyası için olan versiyonu Currents'in 2023'te kapanıp, yerini Google Spaces'a bıracağı açıklandı.

GOOGLE CURRENTS NEDİR?

Google Currents, bir şirket ve çalışanların birbirleri arasında kolay ve kullanılabilir veri aktarımını sağlayan bir özel bir sosyal medya ağıdır.

Günümüzden birkaç yıl önce bireysel kullanıcılar için kapatılan Google Plus'ın temelinde çalışan Currents ile çalışanlar gündelik sohbetler yapabiliyor, birbirleriyle mesajlaşabiliyor ve duyurular yayımlayabiliyorlardı. Diğer taraftan görünüşe bakılırsa Google Plus'ın devamı niteliğindeki Currents de istenilen talebi görmediği için yolun sonuna ulaştı. Bu durumda platformun oldukça eski bir yapıda olmasının büyük bir etkisi var. Google yeni arayüze sahip Spaces hizmeti ile Google Plus'ın niteliklerini devam ettirmek istiyor.

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