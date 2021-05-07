Kredi kartı ile fitre verilir mi? | Ramazan ayında milyonlarca Müslüman ihtiyaç sahiplerine fitrelerini ulaştırmanın planını yapıyor. Milyonlar ihtiyaç sahibi fitreler ile bir nebze de olsa rahat nefes alabiliyor. Ramazan ayının hayır ayı olmasının göstergesi olan fitrelerin ne şekilde verileceği ise tartışılmaya devam ediliyor. Teknoloji çağında fitreleri kredi kartından çekip vermek isteyenler de nakit avans ile fitre olur mu sorusunu soruyor. Kredi kartından faizli çekilen para ile fitre verilir mi? Fitre kredi kartından çekilir mi? Bankadan çekilen kredi ile fitre verilir mi?

Kredi kartı ile fitre verilir mi? | Ramazan ayında milyonlarca Müslüman ihtiyaç sahiplerine fitrelerini ulaştırmanın planını yapıyor. Milyonlar ihtiyaç sahibi fitreler ile bir nebze de olsa rahat nefes alabiliyor. Ramazan ayının hayır ayı olmasının göstergesi olan fitrelerin ne şekilde verileceği ise tartışılmaya devam ediliyor. Teknoloji çağında fitreleri kredi kartından çekip vermek isteyenler de nakit avans ile fitre olur mu sorusunu soruyor. Kredi kartından faizli çekilen para ile fitre verilir mi? Fitre kredi kartından çekilir mi? Bankadan çekilen kredi ile fitre verilir mi?

Milyonlarca kişiyi ramazan ayının sonlarına doğru fitre verme telaşı sardı. Fitreleri kimlere nasıl verileceği konusunda vatandaşların kafasında ise bir sürü soru işaretleri var. Diyanet'e kredi kartı ile fitre verilir mi sorusu oldukça fazla sorulıyor. Peki Kredi kartı ile fitre verilir mi? Nakit avans ile fitre olur mu?

Kredi kartı ile fitre verilir mi?

Fitre verme döneminin açılmasıyla binlerce kişi Kredi kartı ile fitre verilir mi? sorusunu sormaya başladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Orhan Çeker'den Kredi kartı ile fitre verilir mi? sorusuna yanıt geldi. Çeker, kredi kartıyla fitre ve zekat vermenin herhangi bir mahsuru olmadığını söyledi. İslam dininin kolaylık dini olduğunun altını çizen Çeker, kredi kartıyla dini vecibelerin yerine getirilebileceğini belirtti. Teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Çeker, "Fakirin veya ihtiyaç sahibinin pos makinesi kullanma gibi bir lüksü yok. Dernekler aracılığıyla bunu gerçekleştirmek mümkün. Dernek bunu alır, fakire verirse herhangi bir sorun çıkmaz. Burada önemli olan yeter ki faize girmesin. " dedi.

Nakit avans ile fitre olur mu?

Konya müftülüğü bünyesinde bulunan Alo Fetva Hattı da kredi kartıyla zekat verilmesine onay verdi. Alo fetva hattı, kredi kartıyla fitre, zekat verilmesinde herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

"Kredi kartını bankalar veriyorlar, bankalar da faizle çalışıyorlar"

Kredi kartını bankalar veriyorlar. Bankalar da faizle çalışıyorlar. Kredi kartıyla zekat-fitre verilir deniyor ve sonra da ‘yeter ki faize girmesin' deniyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? sorusu da sık sorulan sorular arasında. işte sorunun yanıtı; Zekat-fitre için bir zenginlik şartı var. Ülkemizde kredi kartları parasal açıdan destek olması için kullanılıyor. Bu adam zaten parası yeterli olsa, kredi kartı kullanmaz. Peki bu kişi neden zekat-fitre versin?

Fitre en geç ne zamana kadar verilmeli?

Ramazan ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde milyonlarca Müslüman fitrelerini hazırlamaya başladı. Fitre konusunda vatandaşların kafalarında bazı soru işaretleri de oluşmuş durumda. Bu soru işaretlerinin başında Fitre ne zamana kadar verilmeli? Fitre en geç ne zaman verilir? konuları geliyor. Fitrenin (fıtır) verilemesi gereken son gün Diyanet tarafında açıklandı. İşte Diyanet'e göre "2021 yılında Fitre en geç ne zaman verilir?" sorusunun yanıtı;

* Fitrenin (Fıtır sadakası) vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

* Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

* Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

Fitre yükümlülüğü, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivayette İmam Mâlik'e göre Ramazan'ın son günü güneşin batmasıyla, Ebû Hanîfe'ye ve diğer bazı müctehid imamlara göre ise bayram günü tan yerinin ağarmasıyla gerçekleşir. Böyle olmakla birlikte fitre Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 312, 322).

Şâfiî mezhebinde fitreyi, Ramazan'ın ilk günlerinde vermek caiz; meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya ertelemek ise haramdır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Fakihlerin çoğunluğuna göre fitrenin ödenmesinin bayramdan sonraya bırakılması mekruh olmakla birlikte yapılan ödeme kaza değil edadır. Bazı fakihler ise fitreyi bayram sonrasına bırakmayı haram sayar ve yapılan ödemeyi kaza olarak nitelendirir (Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe‘a, I, 570).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.