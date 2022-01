Koronavirüsten sonra ev nasıl temizlenmeli?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınının etkisini azaltmak için evde yapacağınız temizlik ve hijyen oldukça önemlidir. Özellikle karantina süresi boyunca evde bulunanların karantina sonrası evi dezenfekte etmeleri gerekir. Peki koronavirüs sonrası ev temizliği nasıl yapılmalı? Ev nasıl dezenfekte edilmeli? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Dünyanın her yerinde önemli bir sağlık problemi olan koronavirüs iki sene içerisinde çok can aldı. Koronavirüs salgınından korunmak ve sağlığımızı korumak için ev hijyenini sağlamanın çok önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Evler ortak kullanım alanı olduğu için günlük olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Covid-19 virüsü taşıyan kişinin bulunduğu bir odada havanın ne kadar bulaşıcı olduğu bilinmiyor. Bu yüzden her ihtimale karşı kişi negatife dönerse genel bir temizlik yapıp diğer aile bireylerine bulaşma riskini ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Koronavirüs karantinasından sonra evde hangi alanları temizlemek gerekir?

Koronavirüse yakalandıktan sonra evde geçirilen karantina süresi boyunca ve sonrasında evin en çok temas edilen noktalarının temizliği çok önemlidir. Öncelikle günlük yüksek temas gerektiren alanlardan başlamak gerekir. Masalar, sandalyeler, kapı kolları, ışık anahtarları, telefonlar, tabletler, dokunmatik ekranlar, kumandalar, klavyeler, tutamaklar, tuvalet, lavabo en çok hijyene dikkat edilmesi gereken yerlerdendir.

Evin en çok kullanılan alanlarını temizlerken öncelikle evi havalandırın. Ardından bir eldiven takın. Hasta kişinin bütün temas ettiği bölümleri sırayla temizlemeye başlayın. Banyo ve tuvaleti çamaşır suyu kullanarak güzel bir şekilde yıkamak gerekir. Banyonun her tarafına çamaşır suyu dökün ve yayın. Biraz bekletin ve daha sonra fırçalayıp güzel bir şekilde durulayın.

Bütün evin perdelerini alın ve çamaşır makinesinin içerisine koyun. Çamaşır makinesinin derecesini en yüksek ısıya ayarlayıp çalıştırın. Çamaşırları koyduğunuz sepeti çamaşır suyu ile dezenfekte edip durulayın.

Cam temizliğinde sirke ve çamaşır suyu kullanın. Ayrıca cam temizleyici ile de son bir kez silin. Halıları temizlemek için yıkama yerlerine verebilirsiniz. Çok sıcak suda yıkamalarını rica edebilirsiniz. Uygun bir temizleme alanınız varsa halılarda kullanımı uygun olan temizleyici satın alıp kullanabilirsiniz.

Evin bütün parkelerini biraz sirke ve durulama gerektirmeyen çamaşır sulu yüzey spreyleriyle dezenfekte edeiblirsiniz.

