Anne sütü, bebeğin sindirim ve bağışıklık sistemlerinin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmeleri için çok önemlidir. Bebeğin ihtiyaçları olan tüm besin kaynakları annesinin sütünde vardır ve bu yüzden bebekler ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmelidir. Peki sağılan anne sütü nasıl saklanmalı? Saklanmış anne sütü nasıl kullanılmalı? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Bebeğinize sağdığınız sütü sağlıklı bir şekilde saklayabilmek için kullandığınız saklama kabı çok önemlidir. Süt saklamak için özel olarak üretilen anne sütü saklama torbaları, cam kavanozlar veya cam saklama kabı tercih edebilirsiniz. İçinde toksik madde olmadığına emin olduğunuz plastik kapları da kullanabilirsiniz.

Eğer anne sütü saklama poşeti dışında bir ürün kullanıyorsanız, tercih ettiğiniz kabın tüm parçalarını kaynar suda sabun kullanarak yıkamalı, sterilize etmeli ve tüm kapların güzel bir şekilde kurumalarını sağlamalısınız.

Anne sütünü sağmadan önce memenizi temizlemeniz ve ellerinizi yıkamanız hijyen açısından önemlidir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra sütünüzü sağıp saklama kabına veya saklama poşetine koyabilirsiniz. Her kaba bebeğinizin bir öğünde tüketebileceği miktarda süt koyun ve aynı zamanda kapların ağızlarının sıkı bir şekilde kapandığına emin olmalısınız.

Anne sütünü nasıl saklamak gerekir?

Sağılan anne sütü oda sıcaklığında, buzdolabında ve derin dondurucuda saklanabilir. Ancak bulunduğu ortam anne sütünün son kullanma tarihinde belirleyicidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında (19-26°C) 3 saat, buzdolabında (0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda (-18°C) 3 ay boyunca muhafaza edilmektedir. Ufak bir etiket ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı ihmal etmeyin.

Saklanan anne sütünü nasıl kullanmak gerekir?

Oda sıcaklığında bulunan anne sütünü bebeğinize içirebilirsiniz. Derin dondurucuda sakladığınız anne sütünü kaynatmamalı, mikrodalga fırında ısıtmamalı veya oda sıcaklığına koyup çözülmesini beklememelisiniz. Bu uygulamalar anne sütünün besin değerinin yok olmasına veya zararlı bakterilerin çoğalmasına sebep olabilir. Bunun yerine derin dondurucuda bulunan anne sütünü bir gün önceden buzdolabı kısmına koyun. Soğukta çözülen anne sütünü daha sonra buzdolabından alın ve sıcak suyun altına tutarak ısınmasını sağlayın. Buzdolabında saklamayı tercih ettiğiniz anne sütünü de aynı yöntemle hazır hale getirebilirsiniz. Derin dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz sütü tekrar dondurmamalısınız. .