Korona ses kısıklığı yapıyor mu?

COVID-19 yeni varyantlarının etkisini tüm dünyada göstermeye devam ediyor. Bu yüzden ortaya yeni belirtiler de çıkıyor. Peki ses kısıklığı korona belirtisi mi? Sizler için araştırdık...

COVID-19'un yeni varyantları çıkmaya devam ediyor. Bu yüzden yeni belirtiler de oluşuyor. Covid-19 virüsü taşıyan kişilerde ses kısıklığı, seste çatallaşma, boğuk ses gibi belirtiler gözlemlenmeye başladı.

Koronavirüs'te ses kısıklığı belirtileri konusunda henüz kesin sonuçlar elde edilmedi. Araştırmalar bu konuda fikir edinmemizi sağlıyor. Birleşik Krallık Hükümeti Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından desteklenen bir COVID-19 araştırmasının koronada ses kısıklığı hakkında yaptığı çalışma sonuçlarını sizler için derledik...

Korona virüs ses kısıklığına neden mi oluyor?

'COVID Semptom Çalışması'na katkıda bulunanlardan elde edilen veriler, boğuk bir sesin COVID-19'un bir belirtisi olabileceğini gösterdi.

Çalışmaya katılan kişiler, sesini etkileyen değişiklikler bildirdiler. Boğuk bir ses, COVID-19'da görülen çok yaygın bir belirti değil; fakat pandeminin başlangıcında birçok klinik personeli hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşadıklarını bildirmişti.

Boğuk bir ses kişiden kişiye değişebilir. Örneğin, ses daha gıcırtılı, hırıltılı veya pürüzlü, daha sessiz ve hatta perdesi dahi değişebilir bir hale gelebilir. Boğuk bir ses yüzünden konuşmak için daha fazla çaba gerektirdiğini hissedebilirsiniz.

COVID-19 virüsünün, ses tellerinin bir parçası olduğu solunum sistemimizdeki dokuları etkiliyor. Bu yüzden bazı kişiler enfeksiyon sırasında boğuk bir ses çıkarıyor.

Ses kısıklığı, COVID-19'un yaygın bir belirtisi olmasa da açıklanamayan bir ses kısıklığınız oluştuysa, emin olmak için mutlaka hastanelere başvurup bir test yaptırmanızı öneriyoruz.

Koronada ses kısıklığı ne zaman oluşur?

Boğuk bir ses, çatallaşma ve ses kısıklığı yaşama olasılığı yaşla birlikte artar. Çocukların %13'ü, 16-35 yaş arası yetişkinlerin %29'u ve 35 yaş üstü yetişkinlerin %32'si hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşayabilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda COVID-19 hastası olan kişilerin yalnızca %2'si tek semptomlarının boğuk bir ses olduğunu bildirdi. Yetişkin bireylerde, ses kısıklığı genel olarak yorgunluk veya baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkar. 65 yaşın altındaki kişilerde, boğaz ağrısı ve koku alma kaybı ile birlikte görülme eğilimindedir. Öksürük, ateş, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi diğer semptomların yanı sıra ses kısıklığı da oldukça yaygın görülür. Çocuklarda ses kısıklığı en sık boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı ve bazen ateş, öksürük ve koku kaybıyla ilişkilidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.