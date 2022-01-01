DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AK Partili Kurtulmuş'tan CHP'ye ‘Kur'an kursu’ tepkisi
İran'da silahlı çatışma: 8 ölü
Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı | KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?
36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Netflix'in Don't Look Up filmi neyi anlatıyor?
Borsada 2021 rekorlarla geçti
Kaderimin Oyunu 5. bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 5. bölüm full izle
Aras Bulut İynemli mi, Kenan İmirzalıoğlu mu yoksa Engin Altan Düzyatan mı seviliyor? Sizce en çok hangisi seviliyor?
Apartheid ile mücadele kahramanı Desmond Tutu son yolculuğuna uğurlandı
Dış gebelik nedir?
Korona ses kısıklığı yapıyor mu?
ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak
Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?
Yemen ordusu, Useylan ilçesini Husilerden geri aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti

TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak

ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak

ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi.

2 Saat Önce
2022-01-01 18:08:54
ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak

ASELSAN, akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat ve Sarp'ın birlikte kullanılmasıyla güvenlik güçlerine yeni bir kabiliyet sunacak.

Söz konusu mühimmat, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi. İçindeki özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla mühimmat, havada paralanacağı zamana programlanıyor ve nerede patlayacağına dair bilgi namludan çıkarken yükleniyor.

Mühimmat, hedeflenen yere geldiğinde ise şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.

New folder (11)_atom1

Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine ve zırhsız araçlara karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.

Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek

ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.

New folder (11)_atom2

Haziran 2021'de başlayan Atom-Sarp entegrasyon faaliyetlerinin başarısı, atış testleriyle de ortaya konuldu. Atışlı testlerde, sistemin sütre gerisine, bina içine ve araziye dağılmış terörist gruplara karşı etkinliği gösterildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş