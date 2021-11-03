Kordon kanını saklarsanız...

Kordon gebelik boyunca anne ile bebek arasında bağlantı sağlar. Doğum sonrasında kordonda bulunan kordon kanı atılır. Fakat son yıllarda kordon kanı saklanmaya başlamıştır. Peki kordon kanı nasıl saklanır? Kordon kanı ne işe yarar? Sizler için araştırdık...



Kordon gebelik boyunca bebeğin oksijen almasını ve beslenmesini sağlar. Kordon bağındaki kan atılır. Fakat son yıllarda anne ve babalar talep edince atılmayıp saklanabiliyor.

Kordondaki kan nasıl saklanıyor?

Doğumdan sonra kordon kanının birkaç dakikanın içerisinde alınması gerekir. Alınan kan, kordon kanı bankası tarafından özel torbalara konur. Daha sonra gerekli testler uygulanır ve saklanmaya uygun olan kan banka tarafından saklanır. Belirli bir miktarın altındaki ve sterilitesi bozulmuş kanlar kullanıma uygun değildir.

Kordondan toplanan kanın en az derecede pıhtılaşmış olup en fazla yoğunlukta olması gerekir. Kordon kanı alınırken bebeğin bakımı etkilenmemeli ve kordonun da klamplenmesi engellenmemelidir.

Kordon kanı neden saklanıyor, ne işe yarıyor?

Kordon kanı kemik iliğine alternatiftir. Bağışıklık sisteminin yanıtını artıran veya azaltan immunmidulatör olarak kullanılır. Ayrıca immün yetersizliklerin tedavisinde, kalp, kemik, kıkırdak, kas ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kordon kanı günümüzde seksenden fazla hastalığın tedavisinde kullanılabilir.

Ayrıca serebral palsi, otizm, çocuklardaki işitme kaybı, Tip-I diyabet ayrıca Parkinson gibi sinir sistemi harabiyeti, MS (multiple skleroz), romatoit artirit, osteogenesis imperfekta gibi oto-immün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüştür ve bu yüzden kullanılıp kullanılamayacağının araştırması için yurt içi ve yurt dışında FDA ve EMA onaylı birçok klinik araştırma halen yapılmaktadır.

Kordondan alınan kan otolog ve allojenik olarak kullanılabilir. İlerleyen zamanlarda bebekte herhangi bir hastalık olması ihtimaline karşın saklaması otolog amaç olarak tanımlanır. Allojenik olarak saklamak ise kök hücre nakli gereken hastalar için, sağlık kurumları tarafından kurulmuş ve kan veren kişiden herhangi bir ücret alınmaksızın yapılan işlemleri kapsar.

Kordon kanı organ nakillerinde vücudun yeni organı reddetmemesi için de kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı büro olan FDA dâhil tüm kurumlarca bu amaç için kullanılması onaylanmıştır.

Kordon kanı hala birçok hastalık için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.