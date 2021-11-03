Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan dizisi hangi gün yayınlanacak? Uyanış: Büyük Selçuklu hayranları dizinin final yapması ile büyük üzüntü yaşamıştı. TRT yönetimi de Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan ancak bu kez geriye giden bir diz için kolları sıvamıştı. Sultan Melikşah'ın babası efsanevi Türk hükümdar ve komutan Sultan Alparslan'ın hayatı TRT1'de izleyici ile buluşacak. 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin ne zaman başlayacağı da 'Uyanış' hayranları tarafından sık sık araştırılıyordu. Dizinin başlayacağı tarih netleşti.

TRT1 iddialı bir yapımı daha ekranlara getiriyor. Türk tarihinin efsanevi karakterlerinin hayatlarını ekranlara getiren TRT 1'de bu kez Sultan Alparslan dönemi izleyiciler ile buluşacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin sürpriz bir şekilde bitmesi üzerine dizinin devamı sayılabilecek bir proje hayata geçirildi. Uyanış Büyük Selçuklu sultanı Melikşah'ın babası olan Sultan Allparslan'ın hayatı ve dönemi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara gelecek. Oyuncu kadrosu ve görsel efektleri ile dikkat çeken Uyanış: Alparslan dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. O soru yanıtını buldu...

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu hayranları dizinin final yapmasına oldukça fazla üzülmüştü. Ancak TRT 1'de Sultan Alparslan'ın hayatını anlatan yeni biri dizinin yayınlanacağını öğrenince sevinöişlerdi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin fragmanları yayınlanmaya başladı ve dizinin ne zaman başlayacağı sorusu yanıt buldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım'da saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak.

Alparslan dizi hangi gün yayınlanacak?

Her pazartesi Uaynış: Büyük Selçuklu günüydü. TRT bu geleneği değiştirmedi ve Alparslan dizisinin günü de pazartesi olarak kaldı.

Alparslan Büyük Selçuklu fragmanı

“Kurdun izi, at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir!”#AlparslanBüyükSelçuklu yeni tanıtımı yayında.

Çok yakında @trt1'de başlıyoruz. pic.twitter.com/VRZ9ix10iO — Alparslan: Büyük Selçuklu (@AlparslanDizisi) September 14, 2021



Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı olacak

TRT 1'de yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan vve kendi izleyici kitlesini kısa sürede oluşturan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle ekranlara çıkacaklarını söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Alparslan dizisinin TRT1'de ekranlara geleceği açıklandı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikayesine gidilecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi senaryosu, konusu ve oyuncu kadrosu ile bu senenin en iddialı yapılmaları arasında yer alacağa benziyor. Dizide birbirinden usta oyuncular yer alıyor. Dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca gibi oyuncular yer almaktadır. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları;

Karakter/Canlandıran oyuncu

Sultan Alparslan-Barış Arduç

Akça Hatun-Fahriye Evcen

Nizâmülmülk-Mehmet Özgür

Akbilge-Mim Kemal Öke

Çağrı Bey-Erdinç Gülener

Kavurd Bey-Batın Uçan

Tuğrul Bey-Barış Bağcı

Süleyman-Korel Cezayirli

Cevher Hatun-Esila Umut

Evdokya-Gizem Karaca

Romen Diyojen-Sarp Levendoğlu

Emir Bozan-Ferit Kaya

İbrahim Yınal-Uygar Özçelik

Akınay-Ayşegül Ünsal

Kekavmenos-Toprak Sergen

Karaca-Rabia Soytürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.