Konya Ankara yolu kapalı mı, açık mı? Konya Antalya yolu açık mı? Konya-Isparta yolu son durum nedir? 11 Mart, 12 Mart ve 13 Mart'ta yollar açık mı? Yoğun kar yağışları pek çok ilimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle ulaşım hatlarında da sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Konya-Ankara yolunu kullanmak isteyen sürücüler yolun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırıyor. Konya Antalya yolu ve Konya-Isparta yolunun son durumu da sürücüler tarafından araştırılıyor.

Konya Ankara yolu kapalı mı, açık mı? Konya Antalya yolu açık mı? Konya-Isparta yolu son durum nedir? sorusu yola çıkmak isteyen araç sürücüleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışları bölgede devam ederken kara yollarında ulaşımda da bazı aksamalar meydana geldi. Yüz binlerce aracın kullandığı Konya-Ankara yolu, Konya-Antalya yolu ve Konya-Isparta yolunun açık mı yoksa kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı.

Konya Ankara yolu kapalı mı, açık mı?

Konya Ankara yolunun trafiğe açık mı yoksa kapalı mı olduğuna dair son gelişmeleri karayolları ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Kar yağışları nedeniyle mağduruiyet yaşanmaması için yol durumları önceden sorgulanarak yola çıkılmalıdır.

Konya Antalya yolu açık mı?

Konya- Antalya yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı. Seydişehir-Antalya kara yolu ise akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı. Konya Antalya yolunu kullanacak olan sürücüler yola çıkmadan önce karayolları ile irtibata geçerke yol durumunu öğrendikten sonra yola çıkmalarında fayda var.

Konya-Isparta yolu son durum nedir?

Öte yandan çekici ve otobüslere her iki yönden kapatılan Konya-Isparta kara yolu ise trafiğe açıldı.