Antalya-Konya yolu açıldı mı? Konya Antalya yolu ne zaman açılacak? Antalya-Konya yolu açık mı, kapalı mı? soruları pek çok sürücü tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışının başladığı Konya-Antalya yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor. Trafiğe kapatılan Antalya-Konya yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Antalya-Konya yolu açıldı mı? Konya Antalya yolu ne zaman açılacak? Antalya-Konya yolu açık mı, kapalı mı? soruları pek çok sürücü tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışının başladığı Konya-Antalya yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor. Trafiğe kapatılan Antalya-Konya yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Kar yağışları Mart ayının ilk günleri ile birlikte geri döndü. Pek çok ilde kar manzaraları yeniden ortaya çıktı. Yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımı ve eğitimi de etkiledi. Pek çok ilde eğitime ara verilirken yollar da araç geçişlerine kapatıldı. Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı. Bölge halkının yoğun kullandığı ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan yolun açık olup olmadığı merak ediliyor.

Antalya-Konya yolu açıldı mı?

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yollardan biri olan Konya-Ankara yolunda araç trafik geçişleri durduruldu. Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Bölgede yolun açılması için yoğun bir çalışma sürüyor.

Konya Antalya yolu ne zaman açılacak?

Konya Antalya yolu bu sabah saat 05.00 sıralarında araç geçişlerine kapatıldı. Sürücülerin can ve mal güvenliği gözetilerek alınan bu karar sonrası sürücüler yolun ne zaman açılacağını merak ediyor. Yola çıkmak isteyen vatandaşlar karayollarından yolun bilgisini alarak yola öyle çıkmalıdır.

Antalya-Konya yolu açık mı, kapalı mı?

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı Antalya-Konya yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Okullara kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 3 Mart Perşembe günü eğitime ara verildi. Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Konya, Kastamonu ve Sinop'un geneli veya bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.