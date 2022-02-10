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TIMETURK / GENEL / Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak?

Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak?

Konya'dan Ankara'ya gitmek isteyen sürücüler Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Konya'da yoğun kar yağışları ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde bir çok ana yolda araç geçişlerine izin verilmiyor. Konya'dan komşu illere geçiş için kullanılan yollar kapalı durumda. Ankara'ya gitmek isteyen sürücüler de Konya - Ankara yolunun açık olup olmadığını merak ediyor.

1 Saat Önce
2022-02-10 09:47:19
Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak?

Konya'dan Ankara'ya gitmek isteyen sürücüler Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Konya'da yoğun kar yağışları ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde bir çok ana yolda araç geçişlerine izin verilmiyor. Konya'dan komşu illere geçiş için kullanılan yollar kapalı durumda. Ankara'ya gitmek isteyen sürücüler de Konya - Ankara yolunun açık olup olmadığını merak ediyor.

Konya'da kar yağışları nedeniyle ulaşım hatlarında büyük sıkıntılar yaşnıyor. Kent genelinde pek çok noktada araç geçişlerine izin verilmiyor. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor. Vatandaşların sıkça kullandığı Konya Ankara yolunun açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorusuna yanıt aranıyor.

Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı?

Konya-Ankara yolunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya Ankara yolu açıldı mı?

Konya Ankara yolunun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. Son alınan bilgiler doğrultusunda yolun halen kapalı olduğu bildirilmişti. Araç sahipleri karayolundan yol bilgilerini alıp yola öyle çıkmalarında fayda var.

Konya'da okullar tatil edildi

Konya'da devam eden kar yağışları nedeniyle kırrsal ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışlarının devam ettiği kentte ulaşım hatlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

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