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TIMETURK / GENEL / Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?

Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?

Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı? Konya'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Konya'nın komşu illere ulaşımında büyük aksamalar yaşanırken Antalya yolunun da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Konya'dan Antalya'ya gitmek isteyenler de yolun durumunu merak ediyor. Peki Konya - Antalya yolu açıldı mı? Konya - Adana yolu açık mı kapalı mı? Konya - Isparta yolu ne zaman açılacak?

2 Saat Önce
2022-02-10 09:38:19
Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?

Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı? Konya'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Konya'nın komşu illere ulaşımında büyük aksamalar yaşanırken Antalya yolunun da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Konya'dan Antalya'ya gitmek isteyenler de yolun durumunu merak ediyor. Peki Konya - Antalya yolu açıldı mı? Konya - Adana yolu açık mı kapalı mı? Konya - Isparta yolu ne zaman açılacak?

Yaşanan olumsuz hava kar ayolu ulaşımını da etkilemeye devam ediyor. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç geçişine kapatıldı.

Konya Antalya yolu açık mı?

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kenti komşu illere bağlayan yollarda araç geçişine izin verilmiyor. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayolları geçici olarak kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?

Konya Antalya yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi. Yola çıkacak olan sürücülerin son bilgileri aldıktan sonra yola çıkmalarında fayda var. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir yolunda dün akşam başlayan kar yağışı sürerken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların şoförlerini dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Konya Antalya yolu son durum

Konya-Antalya yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde yolun ulaşıma açılması bekleniyor.

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