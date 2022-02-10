Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Ankara yolu açıldı mı? Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım hatlarında aksamalar yaşandı. Konya'nın komşu illere olan bağlantısı neredeyse kesildi. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor. Konya'dan Ankara'ya gitmek isteyen vatandaşlar da Konya Ankara yolunun açık olup olmadığını merak ediyor.

Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Ankara yolu açıldı mı? Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım hatlarında aksamalar yaşandı. Konya'nın komşu illere olan bağlantısı neredeyse kesildi. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor. Konya'dan Ankara'ya gitmek isteyen vatandaşlar da Konya Ankara yolunun açık olup olmadığını merak ediyor.

Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı?

Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Konya Ankar ayolunun kapalı olduğu bildirildi. Ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışması devam ediyor. Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Konya'da okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.