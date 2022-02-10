Konya-Beyşehir yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Beyşehir yolu açıldı mı? Yoğun kar yağışı Konya'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kenti komşu illere bağlayan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.

Konya-Beyşehir yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Beyşehir yolu açıldı mı? sorusu yola çıkmak üzere olan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Konya'da dün gevce kar yağışı etkisini artırdı. Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Konya-Beyşehir yolu açık mı, kapalı mı?

Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya'da okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi. .