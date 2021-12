Kıymanın bozulduğunu nasıl anlayabiliriz?

Sürekli olarak alışverişe gitmemek için bazı gıdaları toplu bir şekilde satın alıyor ve buzdolabımızda muhafaza ediyoruz. Fakat kıyma gibi bozulduğunda sağlığımızı oldukça olumsuz etkileyecek bazı gıdalar konusunda oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Peki kıymanın bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır? Kıymayı doğru bir şekilde nasıl muhafaza etmeliyiz? Bu soruların cevaplarını haberimizin içinde bulabilirsiniz...



Hemen hemen hepimiz iş hayatındayız, günlerimiz oldukça yoğun geçiyor. Bazen alışverişe ayıracak vakti bile zor buluyor bu yüzden bir kere gittiğimizde her şeyi toplu bir şekilde almaya çalışıyoruz. Sebze, meyve, et, kuru bakliyat... Fakat fazla fazla aldığımız kıyma gibi et ürünleri bozulursa sağlığımızı oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden onları muhafaza ederken çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Tüm dikkate rağmen bozulup bozulmadığından emin olamıyorsanız sizler için bozulmuş kıymayı nasıl anlayacağınızı araştırdık...

Bozulmuş kıyma nasıl anlaşılır?

Kıymanın bozulup bozulmadığına dair ilk ve en kolay anlaşılan belirti rengidir. Kıymanın rengine bakarak bozulup bozulmadığını kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Uzun süre beklemiş kıyma, parlak kırmızı rengini kaybedip gri olmaya başlar. Eğer tüketmek üzere tezgaha çıkardığınız kıymanın rengi tamamen gri ve soluk ise o kıymayı kullanmamanız daha iyi olacaktır.

Kıymanın rengine bakarak bozulup bozulmadığına dair tam olarak bir fikir edinemediyseniz dokunarak kıymayı test edebilirsiniz. İlk olarak ellerinizi güzel bir şekilde yıkayın ve daha sonra parmak uçlarınızla kıymadan bir parça alın ve bastırın. Eğer parmaklarınızı birbirinden ayırdığınızda elinizde yapışkan, cıvık bir kıyma, sıvı veya yumurta akı gibi uzayan bir kalıntı varsa kıymanız çok büyük ihtimalle bozulmuştur. Taze kıyma parmağınızla bastırdığınızda parça parça olur ve elinizde yapışkan, uzayan bir sıvı veya doku bırakmaz.

Bozuk kıymayı koklayarak da kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Bozuk kıyma, taze kıyma gibi kokmayacaktır. Bozulmuş kıyma ekşimsi, hatta bozulma çok ileri derecedeyse kesif bir kokuya sahip olacaktır. Eğer kıymanızdan her zamankinden farklı bir koku geliyorsa bozulmuş olabilir, onu asla tüketmemelisiniz.

Kıyma nasıl muhafaza edilmeli?

Kıymayı kısa bir süre içerisinde kullanacaksanız satın aldığınız andan itibaren buzdolabına koyabilirsiniz. Fakat buzdolabında en fazla iki gün bekleyebilir. Eğer iki gün içerisinde kıymayı tüketmeyecekseniz buzdolabında değil buzlukta muhafaza etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.