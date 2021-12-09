Evde mum nasıl yapılır?

Evde bir şeylerle uğraşmaktan, yeni bir şeyler üretmekten zevk alıyor ve de mumları seviyorsanız sizlere evde nasıl mum yapacağınızı anlatacağız...



Mumlar hem evin dekorasyonuna şıklık katar, hem de romantik vakitler geçirmenizi sağlarlar. Mumları marketlerden almayıp kendiniz de evde hazırlayabilirsiniz. Peki nasıl?

Evde mum yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak?

Evde mum yapmak için öncelikle gerekli malzemeleri temin etmeniz gerekiyor. Vereceğimiz malzemeleri e ticaret sitelerinin hobi kategorilerinden satın alabileceğiniz gibi hobi ürünleri satan dükkanlara da başvurabilirsiniz.

Ev yapımı mum için balmumu, renkli bir mum yapmak istiyorsanız mum boya, mumun yanarken etrafa güzel bir koku vermesi için aromatik yağ, fitil olarak kullanabilmek için %100 pamuktan imal edilmiş bir iplik, mumu koyacağınız bir cam kavanoz, kupa, bardak veya fincana ihtiyacınız olacak. Renkli bir mum elde etmek istemiyorsanız mum boya temin etmenize gerek yoktur.

Mum nasıl hazırlanır?

Malzemeleri temin ettiğinize göre sıra geldi yapım aşamasına...

Öncelikle Balmumunu bir kaba koyun ve ocakta benmari usulünü kullanarak erimesini sağlayın. Benmari usulü nedir diyecek olursanız, bir tencerenin içerisinde sıcak su kaynatın. Daha sonra bu tencerenin üzerine kaynayan suya doğrudan temas etmeyecek şekilde büyükçe bir kase yerleştirin. Bu kasede sudan yükselen sıcak buharın etkisiyle balmumu güzel bir şekilde eriyecektir.

Renkli bir mum elde etmek istiyorsanız, mum boyaları da eriyen bal mumunun içine ilave etmeli ve sürekli karıştırarak benmari usulü eritmelisiniz.

Mumun yanarken etrafa güzel bir koku yayması için içerisine tercih ettiğiniz bir aromatik yağdan yaklaşık bir çorba kaşığı kadar ekleyin. Aromatik yağ olarak lavanta, yasemin, tarçın gibi yağlardan tercih edebilirsiniz.

Son olarak karışımı güzel bir şekilde karıştırıp homojen bir kıvam almasını sağlayın. Mumu koyacağınız kabınızın içerisine pamuk ipliği tam ortasına gelecek şekilde koyun. İpi kabın içerisinde sabitleyebilmek için üstte kalan ucunu uzun bir çubuğa dolayıp kavanozun ağzına sabitleyin. Bu işlem için çöp şiş veya dondurma çubuğu kullanabilirsiniz.

Daha sonra hazırladığınız mum karışımını cam kavanoza dökün, üzerini düzledikten sonra soğumaya bırakın. Mum soğuyup kıvam aldıktan sonra pamuklu ipi mum fitili boyutunda keserek kısaltın ve istediğiniz zaman kullanın. Mumunuz hazır...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.