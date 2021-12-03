Kivinin kabuklarını soymadan tüketirseniz...

Meyvelerin kabuklarını soyduktan sonra çöpe atıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Gelin meyvelerin kabukları ne işe yarıyor beraber öğrenelim...



Meyveleri tüketirken kabuklarını soyup çöpe atıyor ve onları ziyan ediyoruz. "Vitamini kabuğunda" cümlesini hepimiz duymuşuzdur. Meyvelerin kabuklarını atmayarak onlardan faydalanabilirsiniz. Gelin meyvelerin kabukları ne işe yarıyor beraber bakalım...

Hangi meyvenin kabuğu hangi işe yarıyor?

Portakal kabuğu - Portakal kış aylarında sevilerek tüketilen şifa deposu bir meyvedir. Portakalın kabuğunu tatlılarımıza katarak kullanabiliyoruz. Fakat portakal kabuğunun başka bir kullanım alanı daha var. Böcekler portakal kabuğunun kokusunu hiç sevmez. Çünkü portakal kabuğunda yüzde 1-2 oranında esansiyel yağlar vardır ve bu yağların kokuları böcekleri rahatsız eder. Kiler ve dolap içi gibi böceklerden uzak tutmanız gereken alanlara portakal kabuğu koymak işinize yarayacaktır.

Muz kabuğu - Muz kabuğunun iç kısmı ciltte oluşan kızarıklık ve aknelere, kaşıntılara iyi gelmektedir. Bu tarz bir sorununuz varsa muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmayıp iç kısmını cildinize sürebilirsiniz.

Limon kabuğu - Limonu çok sık tüketiyoruz. Limonu sıktıktan sonra kabuğunu çöpe atmayıp onu kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Limon kabuklarını yemeklere ve tatlılara tat vermek amacıyla birçoğumuz rendeleyerek kullanıyor. Fakat limon kabuğunun başka bir kullanım alanı daha var. Limon kabuğunu kesme tahtası ve balık tavası gibi mutfak malzemelerini temizlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca çaydanlık, kahve makinesi gibi mutfak araçlarının üzerindeki lekeleri limon kabuğuyla ovarsanız kolay bir şekilde çıkacaktır.

Greyfurt kabuğu - Greyfurtu tükettikten sonra kabuklarını çöpe atmayıp rendelerseniz ondan çok güzel reçeller hazırlayabilir, tatlılarınıza da tat vermek amaçlı katabilirsiniz. Ayrıca greyfurt kabuğu, içerdiği bromelain isimli doğal enzim sayesinde ciltteki ölü deri katmanını atmanıza yardım eder. Bunun için tek yapmanız gereken, greyfurt kabuklarıyla cildinizi çok fazla bastırmadan ovalamak olacaktır.

Elma kabuğu - Elmayı kabuklarını soyarak tüketenlerdenseniz, kabukları çöpe atmayıp kurutarak bu mevsim geçişlerinde çok iyi gidecek çaylar hazırlayabilir ya da yüzünüze sürerek göz çevresinde oluşan morlukları giderebilirsiniz.

Nar kabuğu - Nar kabuğunun içeriğinde bulunan ellagik isimli asit sayesinde birçok kanser türü de dahil olmak üzere önemli hastalıklara iyi gelir. Nar kabuklarını güneşte kurutup çayını demleyebilir veya toz haline getirerek salata ve yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

Kivi kabuğu - Kivinin kabukları gıda zehirlenmelerine iyi gelir. Zehirlenme durumunda kivileri kabuklarını soymadan katı meyve sıkacağından geçirerek çıkan meyve suyunu içebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.