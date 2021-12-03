DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı, gerçek tabancayla vuruldu
Ankara’da kritik ‘Libya’ toplantısı
3,5 yıldır kayıptı, denizin dibinde iskeleti bulundu
İsrail askerleri öldürmüştü… Cenazesi 1 yıl sonra teslim edildi
Mersin'e şehit ateşi düştü
Hangisi daha profesyonel
2021 yılın en çarpıcı fotoğrafları
ABD’de geçici bütçe onaylandı
Bu bitkiler evinizdeki kimyasal gazları temizliyor
Mesir macunu vücudumuza öyle faydalar sağlıyor ki!
Biden’in yardımcısı Harris ekibinde yenilenmeye gidiyor
Beyaz ve kahverengi yumurta arasında ne gibi bir fark var?
“FETÖ’nün siyasi ayağı yok, kullandığı siyasetçi var”
Bir dilim ekmeğe sirke döküp saklama kabına koyarsanız...
YouTube mp3 indir nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / Lavların kapattığı topraklar tarıma açılıyor

Lavların kapattığı topraklar tarıma açılıyor

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa üçgeninde bulunan sönmüş volkanik Karacadağ'ın binlerce yıl önce püskürttüğü lavların üzerini örttüğü bereketli topraklar, Bağlar Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tarıma kazandırılıyor.

2 Saat Önce
2021-12-03 20:04:05
Lavların kapattığı topraklar tarıma açılıyor

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Çalışmada, bölgede bulunan taşlar, hak sahiplerinin de izniyle ücretsiz olarak kaldırılıp tesislerde işlenerek yol çalışmalarında kullanılıyor. Yapılan çalışmayla bugüne kadar 20 bin dönümlük alan tarıma kazandırıldı" dedi.

031220210933045571311

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi tarafından yapılan çalışmada, binlerce yıl önce volkanik Karacadağ'ın püskürttüğü lavlarla üzeri kapanan bereketli topraklar, üzerindeki taşlardan arındırılarak tarıma kazandırılıyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa üçgeninde bulunan sönmüş volkanik Karacadağ bölgesinde bulunan taşlar, hak sahiplerinin de izniyle ücretsiz olarak kaldırılıp tesislerde işlenerek yol çalışmalarında kullanılıyor.

031220210933275579633

Araziler tarıma elverişli hale getiriliyor. Yapılan çalışmayla bugüne kadar 600 bin ton asfalt üretimi yapılırken 20 bin dönümlük alan da tarıma kazandırıldı. Çiftçilerin pirinç ve buğday ağırlıklı ekim yaptığı bölgede önümüzdeki yıl 20 bin dönümlük bir alanın daha tarıma elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.

'TARIMA CİDDİ KATKIMIZ OLDU'

031220210932455578865

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları çalışma ile tarım sektörüne ciddi katkıları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 32 ay geçti. Belediyemize ait taş kırma eleme kompresörü ve asfalt plentini kurduk. O bölgede bugüne kadar 20 bin dönüm alanı temizledik, tarıma elverişli hale getirdik. Hiçbir ücret almadan hak sahiplerinin tarlalarını temizledik, onlara verdik. Şu anda tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar. Pirinç, buğday ekiyorlar ve tarıma ciddi bir katkımız oldu. Orada topladığımız taşlarla da asfalt malzemesi üretiyoruz. 2,5 yıl zarfında 600 bin ton da asfalt serimi yaptık. Dolayısıyla o taşları toplayarak vatandaşlarımıza asfalt hizmeti olarak götürüyoruz. Diğer taraftan da taşlık topraklarımızı, yıllarca boş kalıp hiçbir işlem yapılmayan o toprakları şu anda tarıma elverişli hale getirdik. İnşallah hedefimiz bir 20 bin dönümü daha temizleyip tarıma elverişli hale getirmektir." DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş