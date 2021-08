Türkiye'de son yıllarda sigara kullanımına karşı adeta savaş başlatıldı. Sigara tüketiminin önüne geçilmesi için bir çok adım atıldı. Kamusal alanlarda sigara tüketimi yasaklandı. Ancak sigara tiryakileri sigara içmeye devam ediyor. Sigara içenler tütün ürünlerine sürekli olarak zam yapılmasından şikayetçi. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 kısa Camel fiyat ne kadar? Uzun Camel kaç lira?

Türkiye'de son yıllarda sigara kullanımına karşı adeta savaş başlatıldı. Sigara tüketiminin önüne geçilmesi için bir çok adım atıldı. Kamusal alanlarda sigara tüketimi yasaklandı. Ancak sigara tiryakileri sigara içmeye devam ediyor. Sigara içenler tütün ürünlerine sürekli olarak zam yapılmasından şikayetçi. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 kısa Camel fiyat ne kadar? Uzun Camel kaç lira?

Dünyada çok uluslu sigara şirketleri kazanmaya devam ederken her gün binlerce kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Ülkemizde sigara tüketimine karşı son yıllarda büyük bir savaş başlatılmış durumda. Son yıllarda sigaraya karşı alınan kararlar nedeniyle sigara kullanımı bir miktar düştü ancak istenilen seviyeye henüz gelinmedi. Türkiye en çok sigara tüketen ülkeler arasında yer alıyor. Sigara tüketimi önce sağlığa sonra keseye olumsuz etkisi var. Sigara kullanmaya devam eden sigara tiryakileri sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmalaığını merak ediyor. Peki 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kısa Camel fiyat ne kadar? Uzun Camel kaç lira?

CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Camel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TL

Camel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TL

Camel Uzun Fiyatı 15,00 TL

Camel White Fiyatı 15,00 TL

Camel Brown Fiyatı 15,00 TL

Camel Black Fiyatı 15,00 TL

Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TL

Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL

Camel Blue Fiyatı 15,00 TL

Camel Dark Blue Fiyatı 15,00 TL

Camel Line Fiyatı 15,00 TL

Camel Rework Fiyatı 15,00 TL

Camel Slender Fiyatı 14,50 TL

Camel Slender Gray Fiyatı 14,50 TL

2021 SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

MARLBORO SİGARA FİYATLARI

Marlboro Uzun Fiyatı18,00 TL

Marlboro Kısa – Box Fiyatı18,00 TL

Marlboro Light Touch – Uzun Fiyatı16,00 TL

Marlboro Light Touch – Kısa Fiyatı16,00 TL

Marlboro Edge Blue Fiyatı16,00 TL

Marlboro Edge Sky Fiyatı16,00 TL

Marlboro Touch One Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Gray Fiyatı17,00 TL

Marlboro Touch Aqua Fiyatı17,00 TL

WINSTON SİGARA FİYATLARI

Winston Uzun Fiyatı16,00 TL

Winston Kısa – Box Fiyatı16,00 TL

Winston Kısa – Soft Fiyatı16,00 TL

Winston Light – Uzun Fiyatı16,00 TL

Winston Light – Kısa Fiyatı16,00 TL

Winston Süper Light Fiyatı16,00 TL

Winston Süper Light Slim Fiyatı16,00 TL

Winston Light Slim Fiyatı16,00 TL

Winston One Fiyatı15,00 TL

Winston Dark Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Deep Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Xsence Blue Fiyatı15,00 TL

Winston Xsence One Fiyatı15,00 TL

Winston Slender Rework Fiyatı15,00 TL

Winston Slender 4 Fiyatı15,00 TL

Winston Slender 7 Fiyatı15,00 TL

MURATTI SİGARA FİYATLARI

Muratti Rosso Fiyatı16,00 TL

Muratti Azure Fiyatı16,00 TL

Muratti Tone Fiyatı16,00 TL

Muratti Mode Fiyatı16,00 TL

Muratti Mone Fiyatı16,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı16,00 TL

Muratti S-One Fiyatı16,00 TL

Muratti Blue Fiyatı15,00 TL

PARLIAMENT SİGARA FİYATLARI

Parliament Night Blue Kısa Fiyatı18,50 TL

Parliament One Fiyatı18,50 TL

Parliament Aqua Fiyatı18,50 TL

Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı18,50 TL

Parliament Gray Fiyatı18,50 TL

LARK SİGARA FİYATLARI

Lark Uzun Fiyatı15,00 TL

Lark Kısa Fiyatı15,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı14,50 TL

Lark Reserve Fiyatı14,50 TL

CHESTERFIELD SİGARA FİYATLARI

Chesterfield Fiyatı14,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı14,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı14,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı14,00 TL

L&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

L&M Uzun Fiyatı14,50 TL

L&M Kısa Fiyatı14,50 TL

L&M Blue Line Fiyatı14,50 TL

L&M Mode Red Fiyatı14,00 TL

MONTE CARLO SİGARA FİYATLARI

Monte Carlo Fiyatı14,50 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı14,00 TL

LD SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

LD Fiyatı14,00 TL

ROTHMANS SİGARA FİYATLARI

Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

KENT SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

Kent Switch Fiyatı16,00 TL

Kent Blue Fiyatı15,00 TL

Kent Gray Fiyatı15,00 TL

Kent White Fiyatı15,00 TL

Kent D Range Switch Fiyatı 15,00 TL

Kent D Range Grey Fiyatı15,00 TL

Kent D Range Blue Fiyatı15,00 TL

Kent N Range Black Fiyatı18,00 TL

Kent N Range Gray Fiyatı18,00 TL

VICEROY SİGARA FİYATLARI

Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Switch Fiyatı 14,50 TL

Viceroy Switch Mentollü Fiyatı 14,50 TL

PALL MALL SİGARA FİYATLARI

Pall Mall Kırmızı Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Mavi Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Turuncu Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Siyah Fiyatı 14,50 TL

Pall Mall Amber Fiyatı 14,50 TL

HD GRUBU SİGARA FİYATLARI

HD Blue Slims Family Fiyatı12,00 TL

HD Katıksız Red Kısa Fiyatı11,50 TL

HD Katıksız Red Uzun Fiyatı11,50 TL

HD Blue Kısa Fiyatı11,50 TL

HD Blue Uzun Fiyatı11,50 TL

President Kısa Fiyatı11,50 TL

President Uzun Fiyatı11,50 TL

President Katıksız Fiyatı11,50 TL

President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı11,00 TL

Medley Kısa Family Fiyatı11,00 TL

Vigor Cerulean Kısa Fiyatı11,50 TL

Vigor Cerulean Uzun Fiyatı11,50 TL

Vigor Cerulean Slims Fiyatı11,50 TL

MMC Kısa Family Fiyatı11,00 TL

Violet Menthol Slims Fiyatı15,00 TL

Hazar Kısa Family Fiyatı10,00 TL

Point Blue Slims Fiyatı10,00 TL

Winner Slims Family Fiyatı12,50 TL

Winner Kısa TF – Rouge Fiyatı11,00 TL

TEKEL 2000 SİGARA FİYATLARI

Tekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 12,00

TLTEKEL 2001 SİGARA FİYATLARI

Tekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

SAMSUN 216 SİGARA FİYATLARI

Samsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

Samsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

MALTEPE SİGARA FİYATLARI

Maltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

LUCKY STRIKE SİGARA FİYATLARI

Lucky Strike Fiyatı 11,50 TL

VOGUE SİGARA FİYATLARI

Vogue Mavi Fiyatı14,00 TL

Vogue Yeşil Mentollü Fiyatı14,00 TL

SALEM SİGARA FİYATLARI

Salem Fiyatı12,50 TL

ANADOLU SİGARA FİYATLARI

Anadolu Sigara Fiyatı8,50 TL

IMPERIAL TABACCO SİGARA FİYATLARI

Davidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TL

Davidoff Ivory PL Fiyatı17,00 TL

Davidoff One PL Fiyatı17,00 TL

Davidoff Ivory Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff Blue Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff One Slims Fiyatı18,00 TL

Davidoff C-Line Blue Fiyatı14,00 TL

Davidoff C-Line Grey Fiyatı14,00 TL

Imperial Classic Red SL Fiyatı13,00 TL

Polo Slims Blue Fiyatı14,00 TL

Polo Slims Grey Fiyatı14,00 TL

Bianca Rose Slims Fiyatı15,00 TL

West Blue KS Fiyatı11,00 TL

West Blue SL Uzun Fiyatı14,00 TL

West Grey KS Fiyatı11,00 TL

West Navy Blue KS Fiyatı11,00 TL

West One KS Fiyatı11,00 TL

West Red KS Fiyatı13,00 TL

West Navy Line Fiyatı13,00 TL

TÜRKİYE SİGARA İSTATİSTİKLERİ

2006 verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşlarda sigara içme oranı, erkeklerde %50,6, kadınlarda %16,6, ortalama %33,3'dür. 25-44 yaşları arasında kişilerde içicilik daha yoğundur.

2015 yılı OECD raporlarına göre Türkiye dünyada en fazla sigara içen 11. ülkedir. Erkeklerde %37,3, kadınlarda %10,7 ortalama %23,8 sigara içicisi bulunur. Türkiye'de 3,9 milyon kadın, 10,6 milyon erkek, toplam da yaklaşık 15 milyon kişi her gün sigara içmektedir.

2016 sigara içme oranları, %24 ile dünyada 10. sıradadır.

1997 yılında sigara içiciliği erkeklerde %42'nin üzerinde, kadınlarda ise %10'nun altındadır. 1997-2010 arasında erkeklerde yılda %1,33 azalmış, kadınlarda herhangi bir azalma görülmemiştir.

Türkiye'de 2008 verilerine göre 13-15 yaşındaki erkeklerde sigara içme oranı %11,1, kızlarda %4,4, ortalama %8,4 olarak belirlenmiştir. Sigaraya başlama yaşı genelde 13-17 arasıdır.

