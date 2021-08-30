Almanya’da enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Artan enerji maliyetleri Almanya’da tüketici fiyatlarını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ülkede Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonda yüzde 2 hedefini takip ederken, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da kaydedilen enflasyon verileri enflasyonist baskıların bölge gündeminde bir süre daha etkili olacağına işaret etti.

Almanya'da Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda 2008 yılından bu yana en yüksek seviye izlendi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ağustos'ta enflasyonun yüzde 3,4 olacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,1 arttığı izlendi. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti.

Fiyatlar üzerinde özellikle enerji maliyetleri kaynaklı yukarı yönlü etkiler görüldü.

Mevcut verilerle birlikte sanayi tarafında satış fiyatlarına ilişkin beklentiler de rekor seviyeye yükseldi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı uyarmıştı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Ağustos ayının başında Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklenenden daha hızlı yükselebileceğini belirterek, Acil Pandemi Varlık Alım Programı'nın (PEPP) uzatılmaması gerektiğini söylemişti.

AMB'nin ‘şahin' üyesi Weidmann “Sadece çok düşük enflasyonun değil çok yüksek enflasyonun da risklerine dikkat etmeliyiz. Daha yüksek enflasyon göz ardı edilemez” değerlendirmesini yapmıştı.

AMB çoğunlukla geçici faktörlere atıfta bulunarak 2021 enflasyonunun ortalama yüzde 1,9'a çıkmasını, daha sonra ise 2022'de yüzde 1,5, 2021'de ise yüzde 1,4 ile yüzde 2'lik AMB hedefinin altında gerçekleşmesini bekliyor.

PEPP ise mevcut durumda Mart ayına kadar sürecek. Weidmann pandeminin bitmesi ile birlikte PEPP'in de sona erdirilmesi gerektiği görüşünde.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.