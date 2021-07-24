Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışma hayatında olan herkesin merak ettiği konulardan biri de kıdem tazminatı konusudur. Çalışanlar işten çıkarılmaları halinde ne kadar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Haklı sebeple istifa eden işçiler mahkeme yoluyla kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte 2021 kıdem tazminatı almanın şartları ve kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışma hayatında olan herkesin merak ettiği konulardan biri de kıdem tazminatı konusudur. Çalışanlar işten çıkarılmaları halinde ne kadar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Haklı sebeple istifa eden işçiler mahkeme yoluyla kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte 2021 kıdem tazminatı almanın şartları ve kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...

Kayıtlı olarak çalışan her işçinin bazı şartları sağlamasından sonra kıdem ve ihbar tazminatı almauya hakkı vardır. İşçiler işveren tarafından işten çıkartıldıkları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı her işçinin aldığı brüt ücrete göre değişir. Alınan kıdem tazminatı işçini işten çıkarılmasıyla ekonomik olarak zorlanmamasını sağlar. İşten çıkarılma korkusu yaşayan işçiler kıdem tazminatı hesaplama yöntemini araştırıyor. Peki kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2021 kıdem tazminatı hesaplama yöntemi nedir?

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplamak için öncelikle maaşın brütünü bilmek gerekiyor. Son alınan brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı alınır. Son aldığı brüt ücret çalıştığı yıllar ile çarpılır. İşçiye çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret ödemesi yapılır. Böylece işçinin eline her yıl için net maaşın üstünden ücret verilir.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışanlarıne en çok merak ettiği konuların başında da istifa edenlerin kıdem tazminatı alıp alamayacağı var. Haklı sebeplere dayanan istifalarda işçinin kıdem tazminatı alma hakkı saklı tutulur. İşveren eğer kıdem tazminatı ödemezse işçi hakkını mahkeme yoluyla alabilir. Ancak haklı sebebin ne olduğu da çok önemli.

Bilindiği gibi işten ayrılan işçiye tazminat ödenebilmesi için işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin de bazı hakları bulunmakta. Tazminat hakkı konusunda yaşanan kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için; İstifa eden işçi hangi durumlarda tazminat alabilir? İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorularına ilişkin haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir.

Haklı sebeple istifa eden işçinin alacakları

Kıdem tazminatı

Fazla çalışmalar

Ulusal bayram, hafta tatili ve resmi tatillerdeki çalışmalar

Kullanmadığı yıllık izin ücretleri

Ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Dünya evine girme hazırlığı yapan işçiler de kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını araştırıyor. Haklı sebeplere dayanmadan işten kendi isteğiyle ayrılanlar kıdem tazminatı alamıyor ancak evlilik konusu bu kuralın dışında. Kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.