Zenginler kripto parayı neden tercih ediyor?

Goldman Sachs, 150’den fazla aile ofisi ile kripto paraya dair bir anket gerçekleştirdi. Zenginlerin % 18’i kripto parayı, yükselen enflasyona karşı bir korunma yöntemi olarak görüyor.

Goldman Sachs tarafından yapılan yeni bir anket, aile şirketlerinin enflasyona, para biriminin değer kaybetmesine ve öngörülemeyen makroekonomik olaylara karşı olası bir korunma yöntemi olarak kripto paraya yöneldiğini ortaya koydu.

Ankete dünya çapında 150'den fazla aile ofisi katıldı. Ankete katılanların %15'i halihazırda kripto paralara yatırım yaptıklarını (Amerikalı katılımcılar arasında bu oran %25'tir), %40'ı ise fiyat para birimlerinin değer kaybetmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Para birimlerinin değer kaybı konusunda endişe duyanların %45'i ise enflasyona karşı bir korunma yöntemi olarak kripto paraya ilgi duyuyor.

Limenya'nın haberine göre, Goldman Sachs ortağı ve eşbaşkanı Meena Flynn, Bloomberg'e verdiği demeçte, “Ailelerin çoğunluğu, internet kadar etkili olabileceğine inandıkları için blok zincir teknolojisi hakkında bankalar ile konuşmaya son derece istekliler.” ifadelerini kullandı.

Yine de birçok aile ofisi tam olarak ikna olmuş değil. Spektrumun en aşağı yönlü ucunda, Amerikan aile ofislerinin %47'si kripto paranın iyi bir değer saklama aracı olmadığına inanıyor. Asyalı katılımcıların da %24'ü bu fikri destekliyor.

Goldman Sachs'ın Kripto Paraya Dair Değişen Fikri

Aile ofisleri gizli olmalarıyla ünlüdür. Bir aile ofisi temelde Blackrock veya kripto odaklı Grayscale gibi bir varlık yönetimi organizasyonudur; ancak tipik olarak yalnızca tek bir ultra yüksek kazançlı bireyin ve ailesinin servetini yöneten bir organizasyon olarak bilinirler.

Ankete katılan aile ofislerinin %22'sinin yönetimi altındaki 5 milyar Doların üzerinde varlık bulunuyor. Katılımcıların %45'i ise 1 milyar ile 4.9 milyar Dolar arasında bir varlığı yönetiyor.

Öte yandan Goldman Sachs'ın anketi, kripto paranın “meşru bir varlık sınıfı olduğu” sonucunu açıklayan bir araştırma raporu yayınlamasının birkaç ay sonrasında geldi. Banka, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Müşteriler, Bitcoin'i büyük ölçüde yeni bir varlık sınıfı olarak ele alıyor; ki bu dikkate değerdir.” ifadelerini kullandı.

Daha geçen yıl Goldman Sachs, kripto paranın yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olmadığını açık bir şekilde ilan etmişti.

Dünyanın en büyük bankalarından birinin kripto para endüstrisine dair böyle bir fikir değişikliği yaşaması, kriptonun küresel finansal sisteme gittikçe daha fazla entegre olduğunun bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.