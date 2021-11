Kefaret orucu tam olarak nedir? Bu oruç nasıl tutulur ve ne gibi durumlarda tutulabilir? Kaç gün tutulması gereklidir?

Müslümanlar için farz hükmünde olan ramazan orucu kimi zaman çeşitli nedelerden ötürü bozulmak zorunda kalınabilir. Bu gibi durumlarda çoğu müslüman ne yapacağını sorgulamakta bu nedenle akıllara kefaret orucu gelmektedir. Peki kefaret orucu tam olarak nedir? Bu oruç nasıl tutulur ve ne gibi durumlarda tutulabilir? ve kaç gün tutulması gereklidir?

Kefaret orucu için bazı özel durumları İslam dini kesin çizgiler ile belirlemiştir. Bu nedenle de orucunu bozmak zorunda kalanlar için bunun telafisi de muhakkak vardır. Çünkü islam kolaylık dindir. Ramazan orucunu bozmuş kişi bozulan gün sayısı yerine haram günler haricinde belirli gün sayısınca oruç tutabilir. Tutulan bu oruca da kefaret orucu ismi verilir.

Kefaret orucu nedir?

Her yıl Ramazan ayında dünya üzerindeki tüm müslümanlar oruç tutmakta bu sayede bir yandan böyle manevi bir ibadetin zevkini yaşarken bir yandan da yoksul insanların halini anlamaya çalışmaktadır. Ancak 30 gün boyunca tutulan ramazan orucu kimi zaman bazı müslümanlar tarafından bozulmaktadır. Burada da günaha girmemek için telafi yani kefaret orucu karşımıza çıkmaktadır. Kefaret orucu kişinin tutmadığı her ramazan orucu günü için iki kameri ay ya da altmış bir gün oruç tutmasıdır. Burada temel şart kişinin orucu kendi keyfi ve isteği dahilinde bozmasıdır. Aksi takdirde kefaret orucu tutmak yerine tutulmayan her gün için bir gün oruç tutmak kafidir. Ayrıca orucunu bozan kişinin ergenlik dönemine girmiş, aklı başında biri olması şartı aranır. Orucu bozan kişi orucu bozarak Allah'a karşı borçlanır. Bunun karşılığında da 61 gün art arda oruç tutarak bu borcu öder.

Kefaret orucuna nasıl niyet edilmelidir?

Kefaret orucu tutacak kişinin herşeyden önce samimi, içten bir şekilde orucunu bozmasından dolayı pişmanlık duyarak, sorumluluğunun farkına varması gerekmektedir. Bu sayede kalpten isteyerek sırf Allah rızası için oruç tutulabilir. Ayrıca bu kişi oruç tutacağı süre zarfında tıpkı ramazan orucu gibi iftar, sahur yapmalı, hal ve hareketlerine, söylediği söze, baktığı yöne dikkat etmelidir. Böylece kişi içinden geldiği gibi bir sonraki gün için niyet ettim Allah rızası için kefaret orucumu tutmaya. Kabul eyle ya Rabb. Şeklinde bir ifade ile niyetini edebilir.

Kefaret orucu kaç gündür?

Kefaret orucu ile Allah'a borçlu olan kişilerin dini kaynaklara göre 2 kameri ay yani 61gün kefaret orucu tutması gerekmektedir. Kefaret orucu her zaman tutulmaya başlanılabileceği gibi genellikle Ramazan Bayramın'dan sonraki ayın ilk günü başlanılması tavsiye edilmektedir. Bu sayede günlerin hesaplaması daha kolay hale gelecektir. Ayrıca kefaret orucuna başlanılması halinde iki ay boyunca ard arda oruç tutulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda yolculuk, hastalık, regl ya da bayram günleri araya girebilir. Böyle günlerde oruç nafile orucu olarak sayılacağı için kefaret orucu yerine geçmez. Bu nedenle de özel durumun ortadan kalkması ile beraber

oruç tutulmayan gün sayısınca kefaret orucuna devam edilir.

Kefaret orucu yerine sadaka verilebilir mi?

Ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşılması sonucunda kefaret orucu tutmaya elverişli olunmadığı için onun yerine 61 gün boyunca 1 fakiri veyahut 61 fakiri 1 gün doyurmak gerekmektedir. Aksi bir durumda kefaret orucu için para verilmesi kabul edilmez. Son olarak unutulmamalıdır ki kefaret orucu keyfi ve kişinin isteği dahilinde olarak bozulan ramazan orucu yerine tutulması gereken, 2 kameri ay boyunca ara vermeden tutulan ve hastalık dışında da kesinlikle tutmak, Allah'a olan borcumuzu ödemek zorunda olduğumuz oruçtur. Ramazan ayında hastalık, regl, unutkanlık ve yolculuk gibi özel nedenlerden ötürü bozulan ramazan orucu yerine kefaret orucu değil nafile orucu tutmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.