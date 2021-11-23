Korona Virüs Nedir? Korona Virüs belirtileri nelerdir?

Korona virüsü nedir? mutasyon süreciyle birlikte ortaya çıkan korona belirtileri nelerdir? Nasıl hastalıktan korunabiliriz? Nasıl virüse yakalandığımızı anlarız?

Korona vakalarının son dönemlerde tekrar tavan yapması ve mutasyonlarla ile beraber hastalık belirtilerinin farklılaşması ile artık birçok kişi korona virüsünün belirtilerini tekrardan gözden geçirmektedir. Bu sayede hastalıktan daha rahat korunabileceklerdir. Bundan ötürü birçok kullanıcı korona virüsünün belirtileri nelerdir sorusunu sıklıkla sormaktadır. Peki korona virüsü nedir? mutasyon süreciyle birlikte ortaya çıkan korona belirtileri nelerdir? Nasıl hastalıktan korunabiliriz? Nasıl virüse yakalandığımızı anlarız?

Son iki yılda birçok kişinin yakalanıp kurtulduğu bir o kadar insanın da vefat ettiği korona virüs çok hızlı bulaşan bir hastalık olmakla beraber hızlıca solunum sistemine zarar vermekte bu nedenle de hastalığa yakalanan kişilerin solunum zorluğu çekmesine neden olmaktadır. Bu nedenle de hastalığın belirtilerinin bilinip bu noktada önlem alınması hayati derecede önem arzetmektedir. Başlangıçta virüsün belirtileri yanlızca yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bilinse de zamanla birçok belirtisinin daha olduğu gözlemlenmiştir

Korona Virüs Nedir?

İlk olarak 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olan ve bölgedeki yetkililerce Wuhan virüsü veyahut Çin virüsü olarak adlandırılmış olsa da zamanla bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtilmiştir.Bu sayede korona virüs adını almış bu hastalık solunum yolu enfeksiyonona neden olan ve hızlı bir şekilde farklı insanlara geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ise virüsün resmi adını SARS-Cov-2(Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirüs) olarak belirtmektedir. 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona visüse karşı acil durum ilan edilmiş ve virüs pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle de dünya üzerindeki birçok ülke kapanmaya gitmiş ve insanlar aylarca karantinada kalmıştır.

Korona virüsün belirtilerine bakacak olursak da Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre korona virüsün belirtileri üç başlık altında sıralanabilir. Bunlar; en yaygın semptomlar, daha nadir görülen semptomlar ve ciddi semptomladır.

En yaygın semptomlar:

- Yüksek ateş

-Aşırı decede kuru öksürük

-yorgunluk ve halsizlik hali

-tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

-boğaz ağrısı ve yutkunma sıkıntısı

-baş ağrısı

-ağrı ve sızı

-ishal

-ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

-gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

-solunum güçlüğü veya nefes darlığı

-Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

-Şiddetli göğüs ağrısı

İlk 3 gün içinde soğuk algınlığı ve gribe benzeyen birtakım belirtiler gözlemlenir. Ayrıca boğaz ağrısı ve da görülebilir. Bunlar tamamen metebolizmaya bağlıdır.

4. gün itibari ile boğaz ağrısı daha da şiddetlenir ve yeme içmede zorluk çekilmeye ve hatta iştahsızlığa neden olmakla beraber ishal de görülebilir.

5. gün ise boğaz ağrısı daha da dayanılmaz bir hal alır. Yeme içme faaliyetleri durma noktasına gelir. Ayrıca eklem ağrıları da gözlemlenebilir.

7. gün itibari ile ateş 37.5 derecelere kadar yükselebilir. Öksürük, balgam ile birlikte kusma da şiddetli bir hal alır.

9. gün ile beraber artık tüm belirtiler şiddetlenmiş ve yüz ve dudak kısımlarında beyazlık görülür. Öksürük daha da şiddetlenip, balgam görülür. Ayrıca çeşitli kişilerde kusma da meydana gelebilmektedir.

Virüsle enfekte olan kişinin ortalama 4-5 gün içinde, en uzun ise 14 gün içinde bu semptomları göstermesi beklenir. Unutulmamalıdır ki herkesin tüm semptomları veyahut aynı semptomları göstermesi beklenemez. Bazı insanlarda ciddi semptomlar gösterirken diğer bir taraftan bazı kişiler hafif semptomlarla hastalığı atlatabilmektedir. Ayrıca ciddi semptomlar görülmesi durumunda acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.