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Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi?

TIMETURK / GENEL / Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi?

Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi?

Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi? Karnelerin alınmasına sayıla günler kala milyonlarca öğrenci takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını heyecanla bekliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Sınavlarını başarılı şekilde veren öğrenciler karne gününe sayılı günler kala heyecanlanmaya başladı. Tüm dersleri iyi fakat sadece tek dersi 2 olan öğrenciler de takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını heyecanlı şekilde bekliyor.

2 Saat Önce
2022-01-18 10:18:35
Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi?

Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi? Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi? Karnelerin alınmasına sayıla günler kala milyonlarca öğrenci takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını heyecanla bekliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Sınavlarını başarılı şekilde veren öğrenciler karne gününe sayılı günler kala heyecanlanmaya başladı. Tüm dersleri iyi fakat sadece tek dersi 2 olan öğrenciler de takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını heyecanlı şekilde bekliyor.

6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğtim öğretim yılının 1. dönemi sona ermek üzere. İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 1. dönem 12 Ocak Cuma günü sona erecek. Sınavlarını başarılı ile veren öğrenciler Cuma günü verilecek karnelerin yanında takdir ve teşekkür belgesi alıp almayacaklarını heyecanla bekliyor. Peki karnesine 2 notu bulunan öğrenciler de takdir belgesi ve teşekkür belgesi almaya hak kazanabilir mi?

Matematik dersi 2 olan Takdir Belgesi alabilir mi?

Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

Matematik ve Türkçe dersi 2 olunca Teşekkür Belgesi verilir mi?

Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır.

Teşekkür belgesi alma şartları neler?

Teşekkür belgesi almaya kazananlar belli oldu. Öncelikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin zayıf dersleri olmamalı. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

Kaç gün devamsızlıktan sonra takdir ve teşekkür belgesi alınmaz?

1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnesinde 2 olan takdir ve teşekkür belgesi alabilir mi? Teşekkür belgesi alma şartları neler?
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