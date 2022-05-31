Takdir belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür ve takdir belgesi puanı hesapla | Takdir Teşekkür belgesi not ortalaması hesaplama

Takdir belgesi kaç puanla alınır? Her yıl öğrencilerin karne heyecanlarına, birde belge heyecanları ekleniyor. Peki ama ortalaması alınan ve belli seviyeye gelen öğrencilere verilen Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir Teşekkür belgesi not ortalaması hesaplaması nasıl yapılır? Teşekkür ve takdir belgesi puanı hesapla...

Her yıl öğrencilerin karne heyecanlarına, birde belge heyecanları ekleniyor. Peki ama ortalaması alınan ve belli seviyeye gelen öğrencilere verilen Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir Teşekkür belgesi not ortalaması hesaplaması nasıl yapılır? Teşekkür ve takdir belgesi puanı hesapla...

Takdir belgesi kaç puanla alınır?

Her okul derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Not ortalamasını hesaplamak için, dersin 1. sınav sonucu, 2. sınav sonucu ve 3. sınav sonucu toplanır. Ardından sonuç 3'e bölünür. Eğer iki sınava girildiyse, 1. sınav sonucu ve 2. sınav sonucu toplanarak 2'ye bölünür.

Her ders için not ortalamasını aldıktan sonra aynı işlemi tüm derslerinizin sonuçlarını toplayıp, ders sayısına bölerseniz, yıl ortalamanızı bulacaksınız. .