Karnesinde 2 olan takdir ve teşekkür belgesi alabilir mi? Teşekkür belgesi alma şartları neler? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı kapanmak üzere. Milyonlarca öğrenci sınavlarını tamamladı ve karnelerini almak için sabırsızlanıyor. İyi bir dönem geçiren ve dersleri iyi olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını hesaplamaya başladı bile. Peki karnesinde 2 olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir mi?

Karnelerin verilmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci çalacak son zil ile 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. Öğrenciler ve veliler takdir ve teşekkür belgesi alıp alamaycaklarını merakla bekliyor. Karnesinde 2 olan öğrenciler de takdir teşekkür alıp alamayacağını merak ediyor.

Karnesinde 2 olan takdir ve teşekkür belgesi alabilir mi?

Bazı öğrencilerin sınavları oldukça başarılı geçti. Tüm derslerinden geçen ve ders ortalaması oldukça yüksek olan bazı öğrencilerin karnesinde 2 olması onları endişelendiriyor. Peki karnesinde 2 notu olan öğrenci takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

Teşekkür belgesi alma şartları neler?

Teşekkür belgesi almaya kazananlar belli oldu. Öncelikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin zayıf dersleri olmamalı. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

Kaç gün devamsızlıktan sonra takdir ve teşekkür belgesi alınmaz?

1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. .