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TIMETURK / GENEL / Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Çeyrek altın kaç TL, yarım altın fiyatı, Gram altın kaç TL, tam altın kaç TL oldu?

3 Saat Önce
2022-01-18 09:53:14
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın en büyük yatırım kaynaklarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ise döviz kurlarının yönünü yukarı çevirmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatları da yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 789 adan alınıyor, 790 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.277,00 liradan alınıyor, 1.306,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.555,00 liradan alınıyor, 2.613,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.110,00 liradan alınıyor, 5.218,00 liradan satılıyor.

Dünya Altın Konseyi 2022 öngörüsünü açıkladı

Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti. .

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