Kardeşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? Aynı evde yaşayan kardeşler sosyal konutlara (ucuz ev) başvurabilir mi? Bir evden 2 kardeş başvurabilir mi? Sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği sosyal konutların fiyatları ve taksitleri vatandaşları oldukça cezbetti. Ev sahibi olma hayali kuranların büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesine aynı evde yaşayan kardeşlerin başvuru yapıp yapamayacağı ise merak konusu oldu. Peki bir evden 2 kardeş TOKİ sosyal konutlara başvuru yapabilir mi?

Kardeşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? Aynı evde yaşayan kardeşler sosyal konutlara (ucuz ev) başvurabilir mi? Bir evden 2 kardeş başvurabilir mi? Sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği sosyal konutların fiyatları ve taksitleri vatandaşları oldukça cezbetti. Ev sahibi olma hayali kuranların büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesine aynı evde yaşayan kardeşlerin başvuru yapıp yapamayacağı ise merak konusu oldu. Peki bir evden 2 kardeş TOKİ sosyal konutlara başvuru yapabilir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 250 bin konut inşaası için başlayan süreçte vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. 14 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında başvurular alınacak. Ancak sosyal konut başvuruları için bazı şartları da taşıyor olmak gerekiyor. Öncelikle başvuru yapacak olanların eş ve kendileri üzerine tapu kaydının olmaması gerekiyor. Ayrca TC vatandaşı olmak da aranan şartlar arasında.

Kardeşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hayata geçecek olan projeye başvurular başladı. Bir aileden bir başvuru yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Peki Sosyal konutlar için kardeşler tek tek başvuru yapabilir mi? Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Aynı evde yaşayan kardeşler sosyal konutlara (ucuz ev) başvurabilir mi?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak sosyal konut başvuruları yapılabilecek. Başvurularda bir haneden tek başvuru kabul edilecek.

TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen fiyatları açıkladı. Erdoğan konuşmasında "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" dedi. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Kimler sosyal konutlara başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.