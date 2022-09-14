TOKİ sosyal konut TC kimlik numarası başvuru ne zaman? TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar ne zaman sosyal konut başvurusu yapacak? TOKİ sosyal konut başvurusu neden yapılmıyor? TOKİ sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle sistemde aksama yaşanmaması için TC kimlik numarası son rakamına göre başvuru günleri belirlendi. Buna göre 2-4-6-8 olanlar için başvurular Perşembe gününden itibaren başlayacak. İşte TC kimlik numarası sonuna göre TOKİ başvuru günü...

TOKİ sosyal konut TC kimlik numarası başvuru ne zaman? TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar ne zaman sosyal konut başvurusu yapacak? TOKİ sosyal konut başvurusu neden yapılmıyor? TOKİ sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle sistemde aksama yaşanmaması için TC kimlik numarası son rakamına göre başvuru günleri belirlendi. Buna göre 2-4-6-8 olanlar için başvurular Perşembe gününden itibaren başlayacak. İşte TC kimlik numarası sonuna göre TOKİ başvuru günü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin merakla beklediği sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması vatandaşları sevindirdi. Özellikle konut fiyatları ve taksitlendirmesinin beklenenden de düşük olması ev sahibi olmanın hayalini kuranları sevindirdi. TOKİ başvurusu için sabırsalananlar ve E-Devlet üzerinden giriş yapanlar başvuru için TC kimlik numarası düzenlemesi yapıldığını fark etti.

TOKİ sosyal konut başvurusu neden yapılmıyor?

TOKİ'nin dev projesine vatandaşlardan büyük ilgi var. Projeye başvurular 14 Eylül'den itibaren başlandı. Ancak başvuru için TC kimlik numarası düzenlemesi yapıldı. TC kimlik numrası son rakamına göre başvuru günleri ayrıldı.

TOKİ sosyal konut TC kimlik numarası başvuru ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinin detayları belli oldu. E-devlet üzerinden başvurular TC kimlik numrası son rakamına göre farklı günlerde yapılacak. Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başvurabilecek.

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe günü başvurabilecek.

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma günü başvurabilecek.

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi günü başvurabilecek.

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

Tüm vatandaşlar ne zaman başvuru yapacak?

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Merak edilen bir başka konu da sosyal konutların ne zaman teslime dileceği konusunda. Bu konuya dair de Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

TOKİ sosyal konut evleri (2+1, 3+1) ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" ifadelerinde bulundu.