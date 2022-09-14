Arsası olan TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Arsa-Tarla sahipleri sosyal konuta başvurur mu? Tarla sahipleri TOKİ sosyal konut başvurusu kabul edilir mi? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği dev sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 240 ay taksitle uygun ödeme yöntemleri ile ev sahibi olmanın hayalini kuranlar başvurulara 14 Eylül'de başladı. Ancak kendi adına arsa, arazi ve tarlası olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor.

Arsası olan TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi? Arsa-Tarla sahipleri sosyal konuta başvurur mu? Tarla sahipleri TOKİ sosyal konut başvurusu kabul edilir mi? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği dev sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 240 ay taksitle uygun ödeme yöntemleri ile ev sahibi olmanın hayalini kuranlar başvurulara 14 Eylül'de başladı. Ancak kendi adına arsa, arazi ve tarlası olanlar TOKİ sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde düğmeye basıldı. 250 bin sosyal konut satışı, hazine arazilerinde 100.000 altyapılı konut arsasına başvurular 14 Eylül'den itibaren başladı. TOKİ sosyal konutlara saatler içinde yüz binlerce başvuru yapıldı. Bakan Kurum açıklamasında "Saat 11.15 itibariyle sosyal konut projesine başvuranların sayısının 141 bine yükseldi" dedi. Arsası olanlar sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacaklarını merak edip araştırıyor. Peki arsa sahipleri sosyal konut alabilir mi?

Arsası olan TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi?

Sosyal konutlara başvurmak için bazı başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Arsa-Tarla sahipleri sosyal konuta başvurur mu?

Arsa ve tarla sahiplerinin sosyal konutlara başvuru yapıp yapamayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde konuya yanıt gelmesi bekleniyor.

Sosyal konut başvuruları nereden yapılır?

Sosyal konut başvurunuzu E-devlet üzerinden Halkbank şubelerinden ve Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirsiniz.

TOKİ sosyal konut başvuruları son gün ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır. %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Sosyal konut taksitleri 6 ayda bir artacak mı?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)