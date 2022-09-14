TOKİ sosyal konut taksitleri artacak mı? Her yıl ev taksiti yükselecek mi aynı mı kalacak? Sosyal konut taksitlerine ne kadar zam yapılacak, ne kadar artacak? Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projesinde detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projenin aylık ödeme taksitleri de oldukça cazip. Sosyal konut başvurusu yapmak isteyenler ev taksitlerinin artıp artmayacağını merak ediyor. Peki TOKİ sosyal konut ev taksitleri her sene artacak mı yoksa aynı mı kalacak?

TOKİ sosyal konut taksitleri artacak mı? Her yıl ev taksiti yükselecek mi aynı mı kalacak? Sosyal konut taksitlerine ne kadar zam yapılacak, ne kadar artacak? Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projesinde detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projenin aylık ödeme taksitleri de oldukça cazip. Sosyal konut başvurusu yapmak isteyenler ev taksitlerinin artıp artmayacağını merak ediyor. Peki TOKİ sosyal konut ev taksitleri her sene artacak mı yoksa aynı mı kalacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan meakla beklenen dev projeyi açıkladı. 250 bin sosyal konut projesinin detaylarında en dikkat çeken konu ev taksit tutarları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" ifadelerinde bulundu. Bu açıklamanın ardından TOKİ sosyal konut taksitlerinin aynı mı kalacağı yoksa her sene zamlanacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

TOKİ sosyal konut taksitleri artacak mı?

TOKİ sosyal konut projelerinde ev sahibi olmaya hak kazananların aylık olarak ödeyeceği rakam belli oranlarda artıyor. Ödemeler sabit kalmıyor.

Her yıl sosyal konut ev taksiti yükselecek mi aynı mı kalacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde taksitlerin her yıl memur maaşına endeksli olarak artırılacağını söyledi. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Sosyal konut taksitlerine ne kadar zam yapılacak, ne kadar artacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam oranına endeksli bir şekilde sosyal konut taksitleri de artacaktır. Memur maaşlarına enflasyon zammı yüksek olmamaması durumunda taksitlerin de artışı oldukça az olacaktır.