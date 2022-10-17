Karayolları kadro son dakika: Karayolları taşeron işçi kadroya geçecek mi? 2022 Karayolları kadro var mı? KGM kadro verilecek mi? soruları KGM'de taşeron olarak çalışan binlerce işçi tarafından sorulmaya başlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine dair çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bilgin açıklamasında 'Taşeron problemini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız.' dedi. Peki Karayolları (KİT) taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Karayolları taşeron işçilerin gözü kulağı kadro haberinde. Kamuda 90 bin taşeron personele ilişkin çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Sona gelinen çalışmalarda Karayolları taşeron işçiler kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Karayolları taşeron işçi kadroya geçecek mi? Karayolları kadro var mı? soruları ise pek çok kişi tarafından soruluyor. İşte 2022-2023 taşeron karayolları işçilerine dair detaylar...

Karayolları bünyesinde taşeron olarak görev yapan işçiler kendilerine kadro verilmesini uzun zamandır talep ediyordu. Seslerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından da duyurmaya çalışan Karayolları taşeron çalışanları Bakan Bilgin'in açıklaması ile heyecanlandı. Çalışma Bakanı Bilgin 90 bin taşeron konusunda çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Peki Karayolları taşeron işçi kadroya geçecek mi? 2022 Karayolları kadro var mı? KGM kadro verilecek mi?

Karayolları taşeron işçi kadroya geçecek mi?

Bakan Bilgin gündemdeki gelişmelere dair flaş açıklamalarda bulundu. Bilgin "696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

Karayolları kadro var mı?

90 bin taşeron personelin kadroya geçeceği tahmin ediliyor. Ancak hangi pozisyonlarda ve hangi işi yapan personelin kadroya geçeceğine dair henüz net bir açıklama yok. İlerleyen günlerde taşeron kadro düzenlemesinin kimleri kapsadığı netlik kazanacak.

Karayolları (KGM) Taşeron son dakika

Bakan Bilgin açıklamasında "Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi. Karayolları bünyesinde taşeron olarak çalışanlara kadro verilip verilmeyeceği ve kadronun kimleri kapsayacağı ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

Ulusal Kanal'a konuşan Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da anahtar teslim iş yapan karayolları işçilerinin kadro alınması gerektiğini belirtti. Ağar, "Üyemiz olan işçiler karayollarında asıl işi yapıyor. Onların da mutlaka kadroya alınması gerekli" dedi.