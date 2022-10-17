Karayolları kadro 2022 ne zaman? Karayolları (KİT) çalışanlarına kadro verilecek mi? Karayolları çalışan kimler kadroya geçecek? Herkese kadro var mı? Taşeron kadro düzenlemesi ile 2018 yılında 1 milyona yakın teşeron işçi kamu kadrolarında istihdam edildi. Taşeron sorunu büyük oranda çözülürken kadroya geçemeyen binlerce kişinin gözü kulağı yeni düzenlemede. Karayolları işçi ve personeli de kadroya geçmek istiyor. 2022 taşeron kadro düzenlemesinde karayolları çalışanlarına da kadro verilmesi bekleniyor.

Karayolları kadro 2022 ne zaman? Karayolları (KİT) çalışanlarına kadro verilecek mi? Karayolları çalışan kimler kadroya geçecek? Herkese kadro var mı? Taşeron kadro düzenlemesi ile 2018 yılında 1 milyona yakın teşeron işçi kamu kadrolarında istihdam edildi. Taşeron sorunu büyük oranda çözülürken kadroya geçemeyen binlerce kişinin gözü kulağı yeni düzenlemede. Karayolları işçi ve personeli de kadroya geçmek istiyor. 2022 taşeron kadro düzenlemesinde karayolları çalışanlarına da kadro verilmesi bekleniyor.

2018 yılında hayata geçirilen taşeron kadro düzenlemesi ile 1 milyona yakın taşeron kadroya geçti. Ancak düzenlemeden 90 bin işçi kadroya alınmamaıştı. Bu sorun uzun yıllar çözümbekledi ve nihayet çözüm aşamasına gelindi. KİT ve Karayolları personeli kendilerine kadro verileceği günü sabırızlıkla bekliyor.

Karayolları (KİT) çalışanlarına kadro verilecek mi

Karayolları taşeron personeli daha önce yapılan taşeron düzenlemesinden yararlanamamıştı. Ancak yaşanan yeni gelişmeler Karayolları taşerron personeli sevindirdi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." Karayolları personeli yeni düzenleme ile kadroya geçmesi bekleniyor ancak hangi şartlarda kimlerin kadroya geçeceği üzerinde ise çalışmalar sürüyor.

Karayolları kadro 2022 ne zaman?

Bakan Bilgin taşeron kadro konusuna önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında şunları söyledi: "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Karayolları çalışan kimler kadroya geçecek?

Belediyelerde, karayollarında, PTT'de taşeron olarak istihdam edilenlerin gözü kulağı taşeron kadro düzenlemesinde. Kimlerin kadroya geçeceği merak konusu. KİT'lerdeki işçiler kadroya alınacak ancak asıl işi yaptığı halde kadroya alınamayan emekçilerin durumu ise merak konusu. Ulusal Kanal'a konuşan Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da anahtar teslim iş yapan karayolları işçilerinin kadro alınması gerektiğini belirtti. Ağar, "Üyemiz olan işçiler karayollarında asıl işi yapıyor. Onların da mutlaka kadroya alınması gerekli" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şehir içi yollar hariç tüm karayollarından sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulmuş, 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır.