PTT taşeron kadro ne zaman? PTT taşeron işçi-personel ne zaman kadroya geçecek? PTT taşeron kadro verilecek mi? soruları PTT'de görev yapan taşeron çalışanlar tarafından sık sık soruluyor. Hükümet 2022 yılında yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren geniş çaplı bir düzenleme için düğmeye bastı. EYT, sözleşmeliye kadro, taşerona kadro konularında çalışmalar sona gelinirken PTT'de taşeron olarak çalışanlar da kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. Peki PTT taşeron kadro verilecek mi? PTT personeli ne zaman kadroya geçecek?

PTT'de geörvli taşeron işçiler kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. Hükümet taşeron, EYT ve sözleşmeli personellerin durumları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Düzenleme ile yüz binlerce çalışan kadroya geçecek ve emekli olacak. 2018 yılında yapılan taşeron kadro düzenlemesi ile 90 bin taşeron işçi düzenleme dışı kalmıştı. PTT bünyesinde görevli taşeron personeller de PTT taşeron kadro ne zaman? PTT taşeron işçi-personel ne zaman kadroya geçecek? PTT taşeron kadro verilecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte PTT taşeron kadro düzenlemesine dair detaylar ve gelişmeler...

2022 yılı binlerce çalışan için oldukça kritik bir yıl. Hükümet sözleşmeli personeleri, taşeron çalışanları, mevsimlik ve süreli işçiler ile ilgili ve EYT'liler ile ilgili önemli çalışmalara başladı. Yüz binlerce kişiyi sevindirecek geniş çaplı düzenleme ile on binlerce çalışanın da taşerondan kadroya geçmesi bekleniyor. PTT bünyesinde çalışan taşeron işçiler de kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. İşte 2022 PTT kadro gelişmesi...

PTT taşeron kadro ne zaman?

2018 yılında 1 milyona yakın taşeron kadroya geçirilmişti. Ancak bazı şartları taşıyamayan personeller ise kadroya alınamadı. 2022 yılında başlatılan yeni çalışma ise binlerce taşeronu umutlandırdı. Bakan Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada 90 bin taşeron personelin problemlerini çözeceklerinden bahsetti. Peki PTT taşeron işçilere kadro verilecek mi?

PTT taşeron işçi-personel ne zaman kadroya geçecek?

Bakan Bilgin taşeron kadro konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

PTT taşeron kadro verilecek mi?

Taşeron kadro düzenlemesinin kimleri kapsadığı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. 100 bine yakın personelin yeni düzenleme ile kadroya geçmesi bekleniyor.

Taşeronlar kadroya ne zaman geçecek?

Bakan Bilgin taşeron çalışmasına dair zaman verdi. Bilgin açıklamasında "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Kani Beko: PTT taşeron personele kadro verilmeli

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko PTT'de çok sayıda taşeron personel görev yaptığını ve taşeronların kadroya alınması çağrısında bulundu. Beko açıklamasında "Aylık maaş düzenlemesinde sosyal hakları hesaplamaya dahil edilmediği için PTT taşeron çalışanlarının emeklilik, sigorta primleri ve mesai ücretleri düşecek. Türkiye'nin dört bir yerinden bana gelen mektup ve telefonlarda kadrosuz PTT çalışanları şöyle diyorlar: "Bize; koca bir çınar olduğunu söyleyen PTT kurumunda her seçim öncesi kadro vaadi verilmekte ancak hiçbir şey yapılmamaktadır. Geçim bu denli zorlaşmış, asgari ücrete dahi ara zam yapıldığı bir dönemde ücret hakları düşürülmüş taşeron işçileriz. Talebimiz çok açıktır, eski sözleşmelerimizin yeniden düzenlenip önümüze koyulmasını 14 bin taşeron işçi için istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar dağıtım merkezlerimizde bekliyoruz. Çocuklarımızın, bizlerin geleceği için kurumun tüm yükünü sırtlanmış biz taşeron işçilerin bu talebinin dikkate alınacağını umuyoruz. Bize destek olun, her gün evinize misafir olan taşeron işçiler hakkını alsın sayın vekilim" diyerek sorunlarını dile getiriyorlar. Gün boyu çok ağır şartlarda çalışan PTT taşeron işçilerinin, anaların ak sütü gibi hakları olan kadroları derhal verilmelidir"

PTT nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT Anonim Şirketi), genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Sermayesinin tamamı devlete aittir. .