Kar tatilinde ek ders kesilir mi? Kar tatilinde ek ders ödenir mi? Okullar kapanınca öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Kar tatilinde ek ders kesilir mi? Kar tatilinde öğretmenlere ek ders kesintisi olur mu? Kar nedeniyle okullar tatil olunca öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Son bir kaç gündür soğuk havalar ülkenin her köşesinde iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. İllerimizden de peş peşe kar tatilleri haberleri gelmeye başladı. Kar tatillerine öğrenciler sevinirken öğretmenler ise ek ders ücretlerinin kesileceği için üzülüyordu. Ancak son alınan karar öğretmenlerden kar tatili nedeniyle ek ders ücreti kesilmeyeceği yönünde.

Kar tatilinde ek ders kesilir mi? Kar tatilinde öğretmenlere ek ders kesintisi olur mu? Kar nedeniyle okullar tatil olunca öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Son bir kaç gündür soğuk havalar ülkenin her köşesinde iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. İllerimizden de peş peşe kar tatilleri haberleri gelmeye başladı. Kar tatillerine öğrenciler sevinirken öğretmenler ise ek ders ücretlerinin kesileceği için üzülüyordu. Ancak son alınan karar öğretmenlerden kar tatili nedeniyle ek ders ücreti kesilmeyeceği yönünde.

Soğuk havalar beraberinde kar yağışlarını da getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yurumuzda pek çok ilde okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesi ile öğretmenler ek ders kesintisi olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Daha önce kar tatili olduğu zaman öğretmenlerin ek ders ücretleri ve nöbet ücretleri kesintiye uğruyordu. Peki 2022'de kar tatilined ek ders ödenecek mi?

Kar tatilinde ek ders kesilir mi?

Kar tatili olduğu zaman öğretmenlerin ek dersleri kesiliyordu. 2012 yılında Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun aldığı bir kararla bu sorun giderildi. Alınan karar şu şekildedir: “(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Kar tatilinde ek ders ödenir mi?

Alınan karardan sonra öğretmenlere kar tatili nedeniyle ek ders kesintisi yapılmayacak. Öğretmenler kar tatili olduğu zaman ek ders ücretlerini ve nöbet ücretlerini almaya devam edecek.

Ücretli öğretmenlere kar tatilinde ek ders ücreti ödenir mi?

Ücretli öğretmenlerin mağduriyeti ise halen devam ediyor. Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenmiyor.

Ek ders nedir?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.