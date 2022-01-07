Ücretli öğretmen maaşı 2022 | Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin 4253 lira olacağını açıkladı. Ardından memur ve emekli maşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2022 yılında ücretli öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak alacak.

Ülkemizin çeşitli ilerinde binlerce ücetli öğretmen görev alıyor. Ücretli öğretmenler yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenler girdikleri ders saati dikkate alınarak maaş alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılacak ek zam oranının yüzde 2.5 olduğunu açıkladı. 2022 yılının ilk 6 ayında memurların toplu özleşme zamları 7.5 oldu. Enflasyon farkı ile birlikte memurların 2022 yılının ilk 6 ayında alacağı toplam zam yüzde 30.5 oldu. Memur zamları netlik kazandı ancak ücretli öğretmenler yeni yılda kaç TL zam alacaklarını hesaplamaya başladı.

Ücretli öğretmen maaşı 2022

Ücretli öğretmenlere 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ders başı net 21,46 ücret ödediğini duyurdu. Ocak 2022 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların maaş artış oranını yüzde 30,5 olarak tespit ettiklerini açıkladı. Ücretli öğretmen maaşlarında da ek ders zamları ile birlikte ciddi bir artış olması bekeniyor.

Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021

Net yüzde 20: 20,37

Net yüzde 27: 18,36

Net yüzde 15: 21,46

Brüt: 25,17

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) azami kaç saat ücret alabilir?

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa etmesinden sonra Mahmut Özer'in bakan olarak atanması ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Atama bekleyen ve kadroya geçmek isteyen ücretli öğretmenler bu konuda nasıl bir adım atılcağını merak ediyor. Yakın zamanda öğretmenlik şartı taşıyan ücretli örğretmenlerin atamasının yapılması beklenmiyor.

Ücretli öğretmenlerin görevleri nelerdir?

Ücretli öğretmenden, yaş ve yeteneklerine göre çocukların optimum gelişimini sağlamak için uygun beceri ve sosyal yetenekleri geliştirmesi ve teşvik etmesi beklenir. Öğretmenlerin bu temel sorumluluğun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir;

1- Müfredatın tümünü planlanan zaman içerisinde bitirmek.

2- Öğrencilerin akademik gelişimi için sorumluluk almak.

3- Sınıf için tüm eğitim - öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersleri planlanmak, hazırlamak ve sunmak.

4- Müfredat materyalleri tasarlamak.

5- Sınıf ve okul dahilinde öğrenci davranışlarını yönetmek ve yanlış davranış gösterilen durumlarında uygun ve etkili yöntemler uygulamak.

6- Sınıf içerisinde sevgi ve saygı çerçevesinde disiplini sağlamak.

7- Öğrencilerin ilerleyişi konusunda veliler ile iletişim kurmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.