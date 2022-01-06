Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de 2022 yılında alacakları zam oranı belli oldu ve öğretmenler şimdi ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini ve ek derslerin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Ocak ayında ek ders yatacak mı? 2022 ocak ek ders ücreti ne zaman yatar? Ocak'ta ek ders yatmayacak mı? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Yıl sonuna denk geldiği için öğretmenlerin Aralık ek dersi Ocak ayında kalmadan Aralık sonuna hesaplarına yatmıştı. Peki Ocak ayında öğretmenlere ek ders yatacak mı?

Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de 2022 yılında alacakları zam oranı belli oldu ve öğretmenler şimdi ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini ve ek derslerin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Ocak ayında ek ders yatacak mı? 2022 ocak ek ders ücreti ne zaman yatar? Ocak'ta ek ders yatmayacak mı? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Yıl sonuna denk geldiği için öğretmenlerin Aralık ek dersi Ocak ayında kalmadan Aralık sonuna hesaplarına yatmıştı. Peki Ocak ayında öğretmenlere ek ders yatacak mı?

Öğretmen ek ders ücretleri öğretmen maaşlarında önemli bir yere sahip. Öğretmenlere de tüm memurlara olduğu gibi 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılcak. Zam oranın belli olmasıyla öğretmenler ek ders ücretlerinin ne kadar olacağını ve ek ders ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı.

Ocak ayında ek ders yatacak mı?

Öğretmen ek dersleri bir sonraki ay hesaplara yatar. Yani Aralık ayının ek ders ücretleri normalde ocak ayında yatması gerekiyordu. Ancak yıl sonu olduğu için aralık ayı ek ders ücretleri Aralık ayının sonunda öğretmenlerin hesaplarına yattı. Öğretmenlere Ocak ayında ek ders ödemesi yapılmayacak. Ocak ayı ek ders ücretleri Şubat ayında hesaplara yatacak.

2022 ocak ek ders ücreti ne zaman yatar?

2022 ocak ek ders ücreti ne zaman yatar? Şubat ayının ilk haftalarında Ocak ek ders ücretinin yatması bekleniyor.

Ek ders nedir?

Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.

2022 ek ders ücreti ne kadar oldu?

2022 yılında öğretmen ek ders ücretlerine önemli bir zam geldi. İşte 2022 ek ders güncel ücretleri...

- Gündüz ek ders ücreti 27.29 TL,

- Gece ek ders ücreti 29,191TL,

- Özel eğitim ek ders ücreti 34,09 TL,

- Takviye kursu ek ders ücreti 54,57 TL,

- Sözleşmeli öğretmen ücreti 23,41 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.