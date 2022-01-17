Ek ders ücreti 2022 | 2022 Ocak-Haziran ek ders saat ücreti ne kadar?

Ek ders ücreti 2022 | 2022 Ocak-Temmuz ek ders saat ücreti ne kadar? 2022 yılına memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Tüm memurlar gibi öğretmenler de yeni yılda ceplerine girecek paranın ne kadar olacağını hesaplamaya başladılar. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Şubat ayında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor.

Ek ders ücreti 2022 | 2022 Ocak-Temmuz ek ders saat ücreti ne kadar? 2022 yılına memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Tüm memurlar gibi öğretmenler de yeni yılda ceplerine girecek paranın ne kadar olacağını hesaplamaya başladılar. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Şubat ayında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor.

Memurların aylardır beklediği 2022 zam oranı belli oldu. Önce enflasyon rakamlarının belli olmasıyla enflasyon farkı netleşti. Ardından da ek zam oranlarının açıklanmasıyla memur 2022 zam oranı netlik kazandı. Milyonlarca memur 2022 yılında yüzde 2,5 oranında ek zam alacak. Ek zam ile birlikte memurlara 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Tüm memurlar gibi öğretmenler de bu oranda zam alacak. Ancak öğretmenler yeni yılda ek ders ücretlerine gelecek zam oranınını da merakla bekliyordu. 2022 öğretmen ek ders zamlı ücretleri belli oldu..

Ek ders ücreti 2022

Öğretmenler hayat pahalılığının arttığı şu günlerde ek ders ücretleri ile bir nebze de olsa rahat nefes almaya çalılıyor. Ek ders ücretleri öğretmen maaşını artıran en önemli kalemlerden biridir. Yüzde 20 oranında maaşa katkı sağlayan ek derslerin 2022 yılında ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Memur maaşlarına gelen zamlardan sonra 2022 ek ders ücretleri de netlik kazandı.

2022 Ocak-Haziran ek ders saat ücreti ne kadar?

2022 yılında öğretmenler maaşlarını zamlı olarak alacak. Ek ders ücretlerine de zam geldi. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

(Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL

(Gece) ek ders ücreti 29,191 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL

(Takviye) ek ders ücreti 54,57TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ocak 2022 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların maaş artış oranını yüzde 30,5 olarak tespit ettiklerini açıkladı. Ücretli öğretmen maaşlarında da ek ders zamları ile birlikte ciddi bir artış olması bekeniyor. 2022 yılında ücretli bir öğretmen haftada 30 saat derse girerse ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders ücreti öğretmen gelirlerinde önemli bir kısmı oluşturuyor. Ek ders ücretleri aylık olarak öğretmen maaşından hairici olarak hesaplara yatar. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti ile öğretmen maaşları bir miktar daha artmış oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.