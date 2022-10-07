Kandil mesajları 2022 | Kısa, anlamlı Mevlid Kandili mesajı | Resimli Mevlid Kandili WahatsApp durumu | İslam dünyası için kutsal kabul edilen kandil günleri sabırsızlıkla bekleniyor. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ise 7 Ekim Cuma günü tüm İslam dünyasında idrak edilecek. Mevlid Kandili nedeniyle eller semaya açılacak ve Allah'a dualar edilecek. Kandil günü sevdiklerine mesaj atmak isteyenler de internetten kısa, anlamlı Mevlid kandili mesajlarını araştırmaya başladı bile. İşte 2022 Mevlid Kandili mesajları..

Kandil mesajları 2022 | Kısa, anlamlı Mevlid Kandili mesajı | Resimli Mevlid Kandili WahatsApp durumu | İslam dünyası için kutsal kabul edilen kandil günleri sabırsızlıkla bekleniyor. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ise 7 Ekim Cuma günü tüm İslam dünyasında idrak edilecek. Mevlid Kandili nedeniyle eller semaya açılacak ve Allah'a dualar edilecek. Kandil günü sevdiklerine mesaj atmak isteyenler de internetten kısa, anlamlı Mevlid kandili mesajlarını araştırmaya başladı bile. İşte 2022 Mevlid Kandili mesajları..

Müslümanlar için kutsal kabul edilen kandil günleri merakla bekleniyor. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece olarak tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanır. 7 Ekim Cuma günü Mevlid Kandili İslam dünyasını mutlu etti. Her sene farklı günlere denk gelen kandil günlerinde sevdiklerine mesaj atmak isteyenler, onlara hatırlandıklarını hissettirmek isteyenler kısa kandil mesajlarını araştırıyor. Kandil günlerinde ibadetler yapılır, büyükler ziyaret edilir. Kovid-19 salgını nedeniyle camilerde kandil buluşmaları uzun süre yapılamamıştı. Ancak son yıllarda camilerde kandil etkinlikleri yeniden başladı. 2022 yılı Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında yerel yönetimler de vatandaşları için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Sevdiklerine kandil mesajı atmak isteyenler için kısa, anlamlı Mevlid Kandili mesajı ve resimli Mevlid Kandili WahatsApp durumu haberimizin detayında olacak.

Kandil mesajları 2022

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

agmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Mevlid-i Nebi sevincinin yaşandığı bu mübarek Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun.

Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için.

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Kısa, anlamlı Mevlid Kandili mesajı

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Bu gece mevlid gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Görüntülü Mevlid Kandili WahatsApp durumu |

2023 kandil günleri

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan ayı başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

Resimli Mevlid Kandili WahatsApp durumu

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