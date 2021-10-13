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TIMETURK / GENEL / Kahve uykusu vücuda çok faydalı!

Kahve uykusu vücuda çok faydalı!

Birçok insan mis kokulu bir fincan kahve içmeden güne başlayamaz. Ders çalışırken, dost meclisinde, misafirliklerde, arkadaş buluşmalarında sık sık kahve tüketiriz. Vücudumuza birçok faydası bulunan kahve lezzetiyle de bizi kendine hayran bırakır. Birçok insanın kahve içince uykusu kaçar. Peki hiç kahve uykusunu duydunuz mu? Kahve uykusu nedir? Kahve uykusunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

20 Saat Önce
2021-10-13 21:42:11
Kahve uykusu vücuda çok faydalı!


Kahve birçoğumuzun vazgeçilmezleri arasında. Dost meclislerinde, kahvaltı sonraları, kafe buluşmalarında veya uykusuz geçirmemiz gereken gecelerde hemen kahve içeriz. Kahve içeriğindeki kafein nedeniyle uykuyu kaçırmasıyla meşhurdur. Peki size kahve uykusundan bahsetsek? Şaşırdınız değil mi? Gelin bu konuya daha yakından bakalım...

Kahve uykusu nedir?

İngilizce'de 'coffe nap' olarak geçen kahve uykusu Batı kültüründe oldukça popüler. Kahve içtikten sonra 20-30 dakikalık bir şekerleme yapma durumuna kahve uykusu deniyor. Kahve uykusu vücuda enerji veriyor.

Kahve uyku kaçırmıyor mu?

Kahve içildiği gibi uykuyu kaçırmaz. Kahvenin uykunuzu kaçırabilmek için öncelikle içindeki kafein maddesinin kanınıza karışması ve buradan da beyne ulaşması oradan da bağırsaklara kadar gitmesi gerekir. Bu süreç 20 dakika sürer. Bu 20 dakikayı uyuyarak veya gözlerinizi kapatıp dinlenerek geçirirseniz vücudunuza enerji sağlayacaktır.

Kahve uykusu verimliliği artırır mı?

Öğle yemeğini yedikten sonra genellikle üstümüze bir rehavet çöker, uykumuz gelir. Bunun sorumlusu beyin nöronlarımızı yavaşlatan adenozinlerdir. Adenozin molekülleri öğle saatlerinde beyindeki reseptörlere bağlanır. Adenozinin beyindeki reseptörlere bağlanması sonucu nöronlarımız yavaşlar. Bu da öğle vaktinde uykumuzun gelmesine neden olur. Öğle saatlerinde uyursanız reseptörlerinizdeki adenozin molekülleri temizlenir. Eğer kahve içerek uyursanız reseptörlere yeniden adenozin bağlanmasını önler veya geciktirirsiniz. Uykudan önce içtiğiniz kahvenin içerisindeki kafein kana ulaşmadan uyursanız, uykunun adenozinden temizlediği reseptörlere, kafein molekülleri bağlanır. Kafein, adenozin reseptörlerini bloke eder. Bu sayede de vücutta uyuşukluğa neden olan adenozinler, beyinde bağlanacak yer bulamaz ve uyku sonrası kendinizi oldukça dinç hissedersiniz.

Kahve içtikten sonra ne kadar uyumamız gerekiyor?

Kahve içtikten sonra 20 ila 30 dakika arasında uyumanız gerekir. Şayet ayarı kaçırıp 30 dakikadan fazla uyursanız derin uykuya geçersiniz. Derin uykuya geçildiğinde en az 2 saat uyunması gerekiyor aksi takdirde derin uyku tamamlanmadığı için huzursuz hissedersiniz. Bu yüzden 30 dakikayı aşmamanız gerekir.

Kahve uykusunu mutlaka öğle saatlerinde yapmalısınız. Çünkü öğlen saat 15:00'den sonra iki fincandan fazla kahve içerseniz, gece uykusuna zarar verebilir.

Kahve içtikten sonra sadece dinlensek olur mu?

Kahve içtikten sonra uyuyamıyor veya uyuyacak ortam bulamıyorsanız 20 dakika boyunca gözlerinizi kapatıp dinlenebilirsiniz. Bu da vücudunuzu zinde hissettirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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