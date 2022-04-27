Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? Kadir Gecesi cinsel ilişki haram mı, günah mı? Kadir gecesi cinsel ilişki yasak mı? Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde eşlerin birbirlerine karşı sınırlarının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde olan Kadir Gecesinde eşlerin cinsel ilişkiye girmesinin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Sıkça sorulan bu soruya İslam alimleri ve Diyanet geçtiğimiz yıllarda yanıt vermişti. Peki dini günlerde, kandillerde, kadir gecesinde, eşlerin cinsel ilişkiye girmesi yasak mı?

Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? Kadir Gecesi cinsel ilişki haram mı, günah mı? Kadir gecesi cinsel ilişki yasak mı? Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde eşlerin birbirlerine karşı sınırlarının ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde olan Kadir Gecesinde eşlerin cinsel ilişkiye girmesinin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Sıkça sorulan bu soruya İslam alimleri ve Diyanet geçtiğimiz yıllarda yanıt vermişti. Peki dini günlerde, kandillerde, kadir gecesinde, eşlerin cinsel ilişkiye girmesi yasak mı? Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi?

Karı-koca ilişkilerinin dini günlerde nasıl olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dini günlerde (Kandil,Kadir Gecesi, Bayram) eşlerin birbirlerine yaklaşmasının sakıncalı olacağı görüşü pek çok kişide mevcut. Peki gerçekten de böyle mi? Kandil gününde, kadir gecesinde eşler cinsel ilişkiye girmesi günah mı?

Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi?

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kendisine yöneltilen "Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi?" sorusuna geçtiğimiz yıllarda yanıt vermişti. Hatipoğlu bu kandil günlerinde eşlerin birbirleriyle ilişkiye girmesinde sakınca olmadığını dile getirerek şunları söylemişti: "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir."

Kadir Gecesi cinsel ilişki haram mı, günah mı?

Kadir Gecesinde karı ve koca arasında olması gereken yakınlaşmaya dair de Diyanet'ten açıklama gelmitşi. "Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi" sorusuna Diyanet şöyle yanıt vermişti: "Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187)." Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayı içerisinde olduğu düşünülürse Diyanet Kadir gecesi cinsel ilişkiye girilir mi? sorusuna "Eşler Kadir Gecesinde ilişkiye girebilirler." diyerek yanıt vermiş oldu.

Dini bayramlarda, kandillerde cinsel ilişki yasak mı?

Diyanet bu konuda yaptığı açıklamada "kandil geceleri için eşler arasında cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir." dedi.

Milyonlarca Müslüman Ramazan ve Kurban bayramını kutlar. Eşlerin bu bayramlarda birbirleri ile münasebette bulunması yasaklanmamıştır. Yani mübarek gecelerde eşler arasında cinsel ilişki günah ve haram değildi. Karı koca ilişkisi sadece bayanların adetli veya lohusa olduğu günler, hac ve umre için ihramlı bulunulan günler ve itikâfta bulunulan günlerde yasaktır.

Koca evliliğin gereklerini yerine getirmiyorsa kadın boşanma talebinde bulunabilir mi?

İslam dini, aile kurumuna ve onun korunmasına büyük önem verir. Ancak eşler arası geçimsizlik, ileri dereceye ulaşır ve evlilik çekilmez hâle gelirse, boşanma bir çıkar yol olmakla birlikte en son başvurulması gereken bir çaredir. Kur'an-ı Kerim'de de, boşanmadan önce evliliğin devam ettirilmesi için fedakârlıkta bulunulması, hoşnutsuzluk veya soğukluk halinde bile tarafların meselelerini konuşarak halletmeleri öğütlenmiş; aralarındaki anlaşmazlık daha ileri safhaya gittiğinde, kadının ve erkeğin ailelerinden seçilen hakemler vasıtasıyla eşler arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi yolu tavsiye edilmiştir (Nisâ, 4/34-35). Bununla birlikte bütün anlaşma yolları kapanmış ve evlilik hayatının sürdürülmesi imkânsız hâle gelmişse, boşanma en makul bir yol olarak meşru görülmüştür.

Evli bir kadın, eşinin evlilikten doğan görev ve yükümlülükleri yerine getirmemesi veya kendisine karşı kötü muamelede bulunması halinde, mahkemeye başvurarak evliliğin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra eşlerin ayrılmaları yönünde karar verecek olursa, mahkemenin bu kararıyla dinî hükümlere göre, bir bâin talak meydana gelmiş olur.

"Dünya ahiretin tarlasıdır"

Her şeyi çift yaratan Allah (cc), insan cinsini de birbirini tamamlayan iki eşten yaratmıştır. Kur'an: “Ey insanlar! Sizi tek bir cevherden/nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizden sakınınız. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir”[2] ayeti ile hem bu hakikati ifade etmekte hem de eşyada var olan eşleşme sistemini ve ahiretin kesinliğini ispatlamaktadır. Zira her şey kendi eşi ile birleşerek ürün vermekte, kendi devamını sağlamaktadır. Dünyanın mahsulü de ona eş olarak ikame edilen ahirette ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Allah Resulü (SAV): “Dünya Ahiretin tarlasıdır”[3] buyurmuşlardır.

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