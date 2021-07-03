Kadınlar kurbana ortak olabilir mi? Kadınlar kurban kesebilir mi Diyanet

Kadınlar kurbana ortak olabilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban kesimi ile ilgili akıllarındaki sorulara yanıt aramaya başladı. Kadınların kurban kesimine katılıp katılamayacakları da merak edilen bir başka konu. Peki Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet kadınların kurban kesmesi konusunda ne diyor? İşte kadınların kurban kesmesi konusundaki sorular ve yanıtları...

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban kesimi ile ilgili akıllarındaki sorulara yanıt aramaya başladı. Kadınların kurban kesimine katılıp katılamayacakları da merak edilen bir başka konu. Peki Kadınlar kurban kesebilir mi? Kadınlar kurbana ortak olabilir mi? Diyanet kadınların kurban kesmesi konusunda ne diyor? İşte kadınların kurban kesmesi konusundaki sorular ve yanıtları...

Kurbanın nasıl kesileceği, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular araştırılıyor. Bunun yanında kurban bayramında kimlerin kurban kesmesi gerektiği de sorgulanıyor. Kurbanı kadınların kesip kesemeyeceği de tartışılan diğer konulardan. Peki kadınlar kurban kesebilir mi? Kadınlar kurbana ortak olabilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bu soruların yanıtlarını arıyor.

Kurbanı kadınlar kesebilir mi?

Kurban bayramında kadının kurban kesmesinde bir sakınca yoktur. Kurban kesmenin şartlarını taşıması yeterli olacaktır. Kurbanı kesecek olan kişinin kurban kesme konusunda beceriye sahip olması hayvana acı çektirmemesi önemlidir. Ayrıca kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlara da dikkat etmesi gerekir. Tüm bunları yapabilen erkek ya da kadın fark etmez kurban kesebilir.

Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

Hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, Müslüman veya Ehl-i Kitap olması gerekir. Putperest, ateşperest, ateist ve mürtedlerin kestikleri hayvanların eti yenmez.

Ehl-i Kitap olduğu bilinen kimse kesim yaparken Allah'tan başkasının adını anmamalıdır. Zira ayette Allah'tan başkası adına kesilmemesi şartı getirilmiştir (Bakara, 2/173).

Kesim yapan kimsenin ergenlik çağına gelmiş olması şart değildir. Mümeyyiz (yedi yaşında) olan, çocuğun kestiği helaldir.

Hayvanı kesen kimsenin kadın veya erkek olması fark etmediği gibi, temiz, cünüp, veya hayızlı olması arasında da bir fark yoktur; hepsinin kestiği yenir (Zeylaî, Tebyîn, V, 287).

Nisaba malik olanın kesmesi gerekir. Karı koca zengin ise, ikisinin de kesmesi gerekir. İkisi de fakirse, ikisinin de kesmesi gerekmez. Yani zengin olan keser, fakir olanın kesmesi gerekmez. Keserse mahzuru olmaz, sevab olur.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban nasıl kesilir?

Kurbab kesmek için izlenecek yollar madde madde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Kurban keserken bu hususlara dikkat edilmeli;

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.