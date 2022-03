Jamala (Camala) kimdir? Eurovision birincisi Jamala nereli? Jamala Türk mü? Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Çok sayıda sivil ve askerin hayatını kaybettiği Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi beklenirken dünya ülkelerinden de insanlık dramına tepkiler geliyor. Eurovision 2016 birincisi Jamala'da iki çocuğuyla birlikte kaçarak Türkiye'ye sığındı. Jamala açıklamasında ' Eşim ve akrabalarım Ukrayna'da mücadele veriyor.' dedi. Açıklamaları ile herkesi duygulandıran Jamala'nın (Camala) kim olduğu merak edilip araştırılıyor.

Jamala (Camala) kimdir? Eurovision birincisi Jamala nereli? Jamala Türk mü? Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Çok sayıda sivil ve askerin hayatını kaybettiği Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi beklenirken dünya ülkelerinden de insanlık dramına tepkiler geliyor. Eurovision 2016 birincisi Jamala'da iki çocuğuyla birlikte kaçarak Türkiye'ye sığındı. Jamala açıklamasında " Eşim ve akrabalarım Ukrayna'da mücadele veriyor." dedi. Açıklamaları ile herkesi duygulandıran Jamala'nın (Camala) kim olduğu merak edilip araştırılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıda 7. gün geride kalırken bölgeden acı bilançolar da sürekli güncelleniyor. Pek çok sivil ve askerin yaşamını yitirdiği Ukrayna'da yüz binlerce kişi başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala da iki çocuğu ile birlikte Türkiye'ye sığındı. CNN TÜRK canlı yayınında yaşadıklarını analtan Jamala şunları söyledi: "Eşim ülkeyi savunmak için orada kaldı. Tabii ki benim kalbim ülkemde kaldı. Orada kalan müzik ekibim, solistlerim, menajerim şimdi sığınaklara saklanmak zorundalar. Sağlıklı bir irtibat kuramıyorum. Ben tüm Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bize kapıları açtılar. Bu savaş bitsin ve bir an önce ben ülkeme dönmek istiyorum. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmek için 4 gün boyunca yoldaydık. Zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldik. Zamanında da Atatürk işgalcilere karşı mücadele verdi ve ülkesini bağımsızlığa kavuşturdu. Biz de şu anda aynı mücadeleyi veriyoruz"

Jamala (Camala) kimdir?

Jamala (Camala) 27 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Jamala'nın gerçek adı Susana Cemaleddinova'dır.

Ukraynalı şarkıcı olan Jamala (Camala) 2016 yılında yapılan Eurovision şarkı yarışmasında birinci oldu.

Ukrayna'yı "1944" adlı Kırım Tatar Sürgününü anlatan şarkısıyla 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmiş ve yarışmayı 534 puanla kazanmıştır.

Jūrmala'da düzenlenen "New Wave - 2009" Uluslararası Genç Pop Şarkıcıları Yarışması'nda gösterdiği performansla büyük ödül ile ödüllendirilmiştir.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bu birinciliğin ardından Camala'ya Ukrayna halk sanatçısı unvanı verildi.

Kırgızistan'da doğan Jamala'nın ailesi Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanması üzerine Kırım'a döndü.

Jamala Türk mü?

Babası Müslüman bir Kırım Tatarı, Ermeni kökenli olan annesi ise Hristiyandır.

Jamala'nın albümleri

For Every Heart (2011)

Live At Arena Concert Plaza (konser DVD'si, 2012)

All or Nothing (2013)

Thank You (2014) .