İzmir Hadise konseri saat kaçta başlayacak? 2 Eylül Hadise konseri nerede, ücretsiz mi? İzmir Fuar Konserleri

İzmir Hadise konseri saat kaçta başlayacak? 2 Eylül Hadise konseri nerede, ücretsiz mi? İzmir Fuar Çim Konserleri Hadise konseri ücretli mi? Şarkıları ve tarzı ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Hadise 2 Eylül'de İzmir'de sevenleri ile buluşacak. İzmir Fuar alanında Çim Konserleri etkinlikleri kapsamında konser verecek olan Hadise'nin konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. Hadise konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

İzmir Hadise konseri saat kaçta başlayacak? 2 Eylül Hadise konseri nerede, ücretsiz mi? İzmir Fuar Çim Konserleri Hadise konseri ücretli mi? Şarkıları ve tarzı ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Hadise 2 Eylül'de İzmir'de sevenleri ile buluşacak. İzmir Fuar alanında Çim Konserleri etkinlikleri kapsamında konser verecek olan Hadise'nin konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. Hadise konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda İzmir'e birbirinden ünlü şarkıcılar konser vermek için gelecek. 91'nci yaşına giren İzmir Enternasyonal Fuarı, 2 Eylül'de ziyaretçilerine kapısını açacak. 2 Eylül'de Hadise'nin vereceği konser ile binlerce kişi unutulmaz anlar yaşayacak.

İzmir Hadise konseri saat kaçta başlayacak?

İzmir'de 2 Eylül'de başlayacak ve 10 gün sürecek olan Çim Konserleri etkinliğinde ilk günde Hadise sahne alacak. On binlerce kişinin katılması beklenen konserde Hadise hayranları ile bir araya gelecek. İzmirlilere güzel bir gün yaşatacak olan Hadise konseri saat 21.00'de başlayacak. Konserin 1 saat sürmesi beklenyor.

2 Eylül Hadise konseri nerede, ücretsiz mi?

2 Eylül Cuma günü İzmir Kültürpark'ta yapılacak olan konsere tüm vatandaşlar davetlidi. Çim konserleri ücretsiz olacaktır. Ancak fuar giriş ücreti ödemek gerekmektedir. Fuar giriş ücretini ödeyen vatandaşlar konserlerden ve diğer etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.

İzmir Çim Konserleri Takvimi

2 Eylül Cuma: Hadise

3 Eylül Cumartesi: Gülşen

4 Eylül Pazar: Özcan Deniz

5 Eylül Pazartesi: Bülent Ersoy

6 Eylül Salı: Tuğba Yurt

7 Eylül Çarşamba: Gökhan Tepe

8 Eylül Perşembe: Derya Uluğ

9 Eylül Cuma: Çakal ve Reckol

10 Eylül Cumartesi: İzmir Türküleri

11 Eylül Pazar: Haluk Levent