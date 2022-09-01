İzmir Gülşen konseri iptal mi edildi? 3 Eylül İzmir Çim Konserleri Gülşen konser verecek mi? Gülşen konseri ertelendi mi? İmam Hatipliler ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen ev hapsi kararı ile tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatları ev hapsi kararına itirazda bulunmuştu. İtiraz reddedildi ve Gülşen'in ev hapsi bir süre daha devam edecek. Dolayısıyla 3 Eylül'de İzmir'de yapılması planlanan Gülşen Konseri de yapılamayacak.

İzmir Gülşen konseri iptal mi edildi? 3 Eylül İzmir Çim Konserleri Gülşen konser verecek mi? Gülşen konseri ertelendi mi? İmam Hatipliler ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen ev hapsi kararı ile tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatları ev hapsi kararına itirazda bulunmuştu. İtiraz reddedildi ve Gülşen'in ev hapsi bir süre daha devam edecek. Dolayısıyla 3 Eylül'de İzmir'de yapılması planlanan Gülşen Konseri de yapılamayacak.

Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'da verdği bir konserde İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler büyük tepki çekmişti. Gülşen'in sözleri üzerine soruşturma başlatılmış ve şarkıcı tutuklanmıştı. Avukatlarının tutukluluk haline itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun cezası ev hapsine çevrilmişti.

İzmir Gülşen konseri iptal mi edildi?

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi. 3 Eylül'de İzmir'de Çim Konserleri kapsamında konser vermesi planlanan Gülşen'in konseri bu kararın ardından yapılamacak.

3 Eylül İzmir Çim Konserleri Gülşen konser verecek mi?

Gülşen şarkıları ile İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşatacaktı. Gülşen'in İzmir konseri 03 Eylül 2022, Cumartesi günü yapılması planlanıyordu. Saat 21:00'de başlaması beklenen konserin Gülşen'in ev hapsi nedeniyle gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Konser gününe kadar Gülşen'in ev hapsi kaldırılmazsa 3 Eylül Gülşen konseri yapılamayacak.